Sinti und Roma zu mehr Anerkennung verhelfen

Mit einer dramatisch verwunschenen Melodie eröffnet Pianist Sergej Hartmann die Vernissage der Ausstellung „Typisch ,Zigeuner‘? Mythos und Wirklichkeit“ in der evangelischen Stadtkirche. Dann setzt sein Sohn June Heilig an der Violine ein – und das Publikum hält den Atem an. Der gerade einmal 13-Jährige spielt die Geige mit solcher einer Leidenschaft und Perfektion, dass man als Zuhörer gar nicht anders kann, als das Ausnahmetalent zu bewundern.

Die Musik verstummt und Tatjana Briamonte-Geiser, Bezirksbeauftragte für Flucht und Migration, tritt ans Mikrofon. „60 Prozent der Deutschen lehnen Sinti und Roma als Nachbarn oder Arbeitskollegen ab“, macht sie auf das zentrale Thema der Ausstellung aufmerksam. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt werden – so sei es im Grundgesetz geschrieben und dafür stehe auch die Interkulturelle Woche, die sich zurzeit in Schwetzingen mit Veranstaltungen und Aktionen gegen Rassismus starkmacht. „Wir setzen uns dafür ein, dass Vielfalt kein leeres Wort bleibt“, betont Briamonte-Geiser und meint damit auch die Ausstellung, die das Augenmerk der Bevölkerung auf Antiziganismus und Diskriminierung gegenüber Sinti und Roma lenkt. Die Corona-Regeln in der Kirche einzuhalten ist übrigens kein Problem: Jede zweite Bank bleibt frei – und einen Besucheransturm zur Vernissage gab es auch nicht.

„Vielfalt muss verbinden“

Nachdem die Klänge von Henry Mancinis „Sunflower“ den Raum erfüllt haben, ergreift Gabriele Costache, Referentin für gleichberechtigte Teilhabe im Landesverband deutscher Sinti und Roma, das Wort. „Die Vorurteile spiegeln nicht die Lebensverhältnisse wider, sondern die Fantasien, Ängste und Wünsche, die die Mehrheitsgesellschaft auf sie projiziert“, macht Costache, die selbst einen Romani-Hintergrund hat, deutlich. Die Ausstellung behandele Antiziganismus unter anderem in der Politik, Musik, Kunst und sogar in der Kirche. Außerdem werden berühmte Persönlichkeiten wie Sängerin Marianne Rosenberg, Gitarrist Django Reinhardt und Schauspieler Charlie Chaplin – allesamt mit Romani-Hintergrund – vorgestellt. Nach einer kurzen Reise in die bittere Geschichte von Sinti und Roma, meint Costache: „Heute sind wir vielleicht so weit, dass Sinti und Roma endlich als normaler, gleichberechtigter, wenn auch immer noch von Vorurteilen und Diskriminierung belasteter Teil der deutschen Gesellschaft leben können.“

Es folgen Grußworte des Grünen-Landtagsabgeordneten Manfred Kern, der als Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Kulturvereine in und um Schwetzingen gemeinsam mit Gemeindediakonin Margit Rothe und Briamonte-Geiser für die Interkulturelle Woche verantwortlich ist, dann ist die Ausstellung eröffnet.

Während Sergej Hartmann und June Heilig im Hintergrund leise musizieren, schauen sich die Zuschauer die ausgestellten Plakate an. Auf ihnen ist die berührende Geschichte von Marianne Rosenberg als deutsche Sintezza zu lesen und Beispiele von Antiziganismus in den Medien werden gezeigt. Auch die Diskriminierung im Alltag wird angeprangert. „Vielfalt darf nicht trennen, Vielfalt muss verbinden“, meint Briamonte-Geiser abschließend und lädt alle Interessierten dazu ein, die Ausstellung unter Einhaltung der Corona-Regeln zu besuchen.

