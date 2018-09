Skandinavische Welt bei lyksjø

Damenmode, stylische Wohnaccessoires wie Vasen, Decken oder Dekoartikel, hochwertige Kinderspielzeuge und Plüschtiere sowie Schmuck und Leckereien, darunter natürlich Lakritz – das erwartet Kunden im neuen Concept Store „lyksjø“ – sprich Lücksjö – in der Heidelberger Straße 2 (ehemals LBS), der am heutigen Freitag um 10 Uhr seine Türen öffnet.

Zur Eröffnung und am darauf folgenden Wochenende bietet Inhaberin Sabrina Kube abwechslungsreiche Aktionen und Gewinnspiele. Dazu gibt es skandinavische Leckereien und Getränke. Am morgigen Samstag erhalten Kunden zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment. Am Mozartsonntag hat „lyksjø“ von 13 bis 18 Uhr geöffnet und veranstaltet einen Familientag. Neben Malaktionen wird von 14 bis 16 Uhr ein Kinderschminken angeboten und Eltern können derweil entspannt einkaufen. zg

