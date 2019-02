„Sláinte“ in historischer Kulisse

Schwetzingen.Fünf Jahre ist es schon her, seit Joe Seidel erstmals in die historischen Zirkelsäle des Schwetzinger Schlosses zur Whisky Spring eingeladen hat. Daraus ist inzwischen eine der renommiertesten Events für Whisky-Freunde in Deutschland geworden, und erstmals stehen die 39 Standbetreiber auch schon am Freitagabend, 22. Februar, ab 17 Uhr mit Rat, Tat und Probiergläsern bereit – darauf ein „Sláinte“.

Bis Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr sind dann die Stände geöffnet, wobei der Samstag von den Tickets her bereits ausgebucht ist und für spontane Besucher eigentlich nur noch der Freitag und der Sonntag zum Besuch offenstehen, so der Veranstalter. „Nach 2750 Besuchern und 37 Ausstellern im vergangenen Jahr werden wir den fünften Geburtstag schon am Freitag gebührend feiern. An diesem Tag veranstalten wir einen Pre-Opening- Abend von 17 bis 22 Uhr mit einer begrenzten Anzahl an Tickets und einigen Überraschungen für die Geburtstagsgäste“, kündigt Seidel an.

Auf 1000 Quadratmetern in fünf Sälen kommen viele Aussteller aus den Vorjahren zum Zug, die natürlich alle neue Whiskys mitbringen. „Wir werden natürlich auch neue Aussteller begrüßen dürfen. Erstmals vor Ort ist beispielsweise Mareike Spitzer mit Irish Whiskeys. Damit wird das sonst stark schottisch dominierte Angebot deutlich vergrößert, zumal die Iren ja in den vergangenen Jahren deutlich mehr Fassstärken und Einzelfassabfüllungen auf den Markt bringen, als das bisher der Fall war“, erklärt Seidel.

Auch zum ersten Mal dabei ist Andy McNeil von Celtic Events, der mit unabhängigen Abfüllungen von Cooper’s Choice kommt. Er ist Urgestein der Szene und der Veranstalter des „Whisky Pur Festivals“ in Aschaffenburg. Dazu kommen viele altbekannte Gesichter ins Schloss, etwa die Whisky-Expertin Julia Nourney, die ja schon in Ketsch bei Spirituosen Futterer tolle Seminare gegeben hat. Natürlich ist auch Futterer-Inhaber Rudi Müller wieder mit eigenen Abfüllungen und seltenen Ardbegs am Start. Moet Hennesy hat den neuen Markenbotschafter Michael Lutz dabei und offeriert zwei Masterclasses – Glenmorangie und Ardbeg.

Die Firma Borco stellt einen Rolls Royce vor den Zirkelsaal und bietet Single-Tastings im stilvollen Fahrzeug an. Der Messe-Whisky ist bei Heidelberg Highlands von Joe Seidel selbst ausgesucht worden: ein Glenallachie, der sieben Jahre lang im Pfälzer Rotweinfass gereift ist – er hat 67,6 Prozent Fassstärke, eine zweite Version hat 48 Prozent. jüg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019