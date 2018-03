Anzeige

Sie sind Akrobaten und Toptänzer in einem, die ihre Körper einwandfrei beherrschen: die Gardetänzer der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG). Selbst einmal Tanzmariechen oder Teil einer Marschgarde sein? In einem fantasievollen Showtanz eine Geschichte tänzerisch auf die Bühne bringen? Wer gerne wissen will, wie man das erreicht, der kann zum heutigen Probetraining oder am Mittwoch, 7. März, zur Schwetzinger Carneval Gesellschaft (SCG) in die Zeyher-Grundschule, Schubertstraße 4, kommen. Wie so ein Training abläuft und warum sich Mädchen und Jungs für diesen Hochleistungssport interessieren, haben wir bei der SCG recherchiert.

Jasmin Heinze liegt entspannt auf der Matte im Vereinsraum der SCG im Bassermannhaus. Ihr rechtes Bein hat sie parallel zum Körper über den Kopf hinaus gedehnt – ihr Tanzpartner Marvin Keck hält es fest. Das linke Bein liegt derweil in entgegengesetzte Richtung nach unten gestreckt auf der Matte, hier fasst Can-Luca Weidner mit an, den Hüftbereich stützt Lucina Ghizzoni. Die beiden SCG-Tanzpaare starten nach der zurückliegenden Fasnachtskampagne langsam wieder in den Trainingsbetrieb, der das ganze Jahr über stattfindet. Denn die Tänzer des Vereins treten bei Wettbewerben an und sind nicht „nur“ Programmpunkt bei Faschingsveranstaltungen. Trainerin Lisa-Maria Ramm erklärt: „Nach Fasnacht machen wir eine kurze Trainingspause, ab Mittwoch geht es für alle wieder los.“

„Gardetanz ist echter Sport und macht Riesenspaß.“ Darin sind sich Lucina Ghizzoni, Can-Luca Weidner, Jasmin Heinze und Marvin Keck in einer Verschnaufpause einig. Uns interessiert, wie sie zum Gardetanzsport gekommen sind: Can „wollte einfach nur tanzen“, Lucina findet faszinierend „zwölf Räder am Stück zu schlagen“. Beide sind acht Jahre alt und trainieren eifrig, ihre Auftritte sorgen bei allen Veranstaltungen für Furore. Kein Wunder, denn rasant schnelle Tippelschritte, Drehungen, Sprünge und sogar Hebefiguren gehören zu ihrem Repertoire.