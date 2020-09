So funktioniert der Onlineunterricht

Wer einmal reinschnuppern möchte, wie sich ein Onlineunterricht gestaltet, kann am Samstag, 12. September, 10 bis 11.30 Uhr, zu einem Infovormittag in die Volkshochschule kommen.

Hierbei werden in zwei verschiedenen Räumen Dozenten- und Teilnehmer-Laptops aufgebaut sein, so dass Onlineunterricht in verschiedenen Szenarien simuliert wird und die Teilnehmer sich so ein Bild machen können, wie ein Unterricht abläuft. Dabei unterrichtet sowohl der Dozent von zu Hause aus als auch die Teilnehmer lernen im Homeoffice. Das bietet die Volkshochschule im EDV-Bereich, im Sprachunterricht und bei Gesundheits- oder Kreativkursen an.

Für die Videoeinführung ist keine Anmeldung erforderlich, der Eintritt ist frei. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.09.2020