So funktioniert die Ausbildung zum Redakteur

Das Volontariat dient als Weg in den Journalismus, vor allem bei Tageszeitungen und Zeitschriften. Bei der zweijährigen Ausbildung lernen die sogenannten Volontäre (Volos) das alltägliche Geschäft und das Handwerk des Journalismus kennen.

Die Tageszeitungen spielen mit knapp 1200 Volontärsplätzen die wichtigste Rolle, gefolgt von den Zeitschriften (etwa 800), den regionalen und lokalen privaten Hörfunkstationen (mehr als 500), den großen Rundfunkanstalten (knapp 300) und den Anzeigenblättern (mindestens 150) – dies schreibt der Deutsche Journalistenverband (DJV) auf seiner Homepage. Frauen bilden inzwischen die Mehrheit im Volontariat; rund 57 Prozent des journalistischen Nachwuchses ist weiblich.

Das Redaktionsvolontariat dauert 24 Monate: In dieser Zeit bekommen die Volontäre Einblicke in verschiedene Ressorts wie zum Beispiel Wirtschaft, Politik oder Regionales. Das Aufgabenfeld der angehenden Redakteure ist dabei breit gefächert. Sie recherchieren Inhalte, interviewen Gesprächspartner, verfassen Reportagen, Features und Kommentare. Außerdem besuchen sie Schulungen und Seminare, in denen durch Experten Grundlagen des Berufes vermittelt werden.

Bewerber für ein Volontariat sollten folgende Qualifikationen mitbringen

Abitur und möglichst ein Studium

diverse Praktika und/oder eine mehrjährige freie Mitarbeit im redaktionellen Umfeld

gutes Ausdrucksvermögen und viel Kreativität

die Fähigkeit, unter Zeitdruck effektiv und gründlich zu arbeiten

ein sympathisches und selbstbewusstes Auftreten vas/caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.02.2020