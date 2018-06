Anzeige

Was ist bei einer Herzdruckmassage zu beachten? Kann man dabei etwas falsch machen? Die Abteilung Kardiologie der GRN-Klinik lädt zu einem Abendkurs zum Thema Wiederbelebung am Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, ein. Mitarbeiter der Klinik erklären die theoretischen Grundlagen und demonstrieren die praktische Umsetzung. Anschließend haben Besucher selbst die Möglichkeit, an Praxis-Übungen teilzunehmen.

„Viele Menschen scheuen sich, im Notfall Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, weil sie sich unsicher fühlen oder Angst haben, etwas falsch zu machen“, erklärt Professor Dr. Bernd Waldecker, Chefarzt der Abteilung. „Mit diesem Kurs, der nun schon im zwölften Jahr angeboten wird, wollen wir das nötige Wissen kompakt vermitteln und Unsicherheiten abbauen. Denn erste und effektive Wiederbelebungsmaßnahmen können von fast jedem Menschen erlernt und angewandt werden.“ Der Kurs findet in der Cafeteria im Erdgeschoss der Klinik, Bodelschwinghstraße 10, statt und dauert rund 90 Minuten. Die Veranstaltung richtet sich an gefährdete Patienten sowie deren Freunde und Angehörige, aber auch an Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Jährlich fallen mehr als 100 000 Menschen in Deutschland dem sogenannten plötzlichen Herztod zum Opfer. Der Herz-Kreislauf-Kollaps kündigt sich durch Bewusstlosigkeit an, dann setzt die Atmung aus. Viele Betroffene könnten überleben, wenn ihnen sofort mit Herzmassage und Beatmung geholfen würde. zg