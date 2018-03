Anzeige

Dicht an dicht bummelten gestern Nachmittag Besucher durch die Mannheimer Straße. Von den „Einflugschneisen“ Carl-Theodor-, Dreikönigs-, Friedrichstraße sowie vom Schlossplatz her strömten die Menschen in Schwetzingens Herz. Sämtliche Parkmöglichkeiten waren ausgeschöpft. Zum verkaufsoffenen Sonntag boten viele Geschäfte tolle Aktionen und Rabatte. „Ausgefallen und sympathisch war die Aktion bei Bräuninger: Elke Ackermann verloste dreimal ein Private Shopping plus diverse Einkaufsgutscheine. Dazu mussten die Kunden sich ein Deko-Ei an dem Osterstrauß aussuchen, aufmachen und gewinnen“, nannte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig ein Beispiel für den Einfallsreichtum der Geschäftsleute.

Die Mannheimer Straße war zudem mit Ständen besiedelt. Vom Imkerhonig über lateinamerikanische Accessoires bis hin zu saisonalem Dekor hatte das Stadtmarketing für eine abwechslungsreiche Mischung an diesem ersten Aktionswochenende des Jahres gesorgt. Ein Renner an diesem sonnigen Sonntag: Eis. Nicht nur in den Eisdielen bildeten sich zeitweise Schlangen, auch am Wagen von Harald Potsch. Kein Wunder: „Harry’s Eiz-Manufaktur“ aus Deidesheim feierte gestern ihre Premiere in Schwetzingen mit einem Eis-Kreationskonzept, das es in Deutschland schon seit 28 Jahren gibt. Man nehme vier Basis-Eis: aus Milch, Joghurt, ganz neutral oder Schoko – die beiden letztgenannten zudem laktose- und glutenfrei sowie vegan. Dazu kann der Kunde zum Beispiel frische Früchte, Gemüse, aber auch Knoblauch, Kräuter oder Rumkugeln wählen. Die individuelle Mischung wird in einen Apparat gefüllt und am Ende kommt das neue „Lieblingseiz“ heraus – wegen der Maschine auch „Eiz“ mit „z“ statt „s“, wie Potsch erklärte. Über 365 Sorten stehen auf seiner „Kalenderkarte“ – Eis des Tages gestern: „Skipper“, Joghurteis mit Erdbeere und Sahnebonbon.

Johannes Auer sorgt für Musik

Auch die SWR-Festspiele waren erstmals mit einen Stand vertreten – Ramona Picenoni, Azita Mortazawi-Izadi und Gloria Zganjer wollten das größte Klassikfestival wieder näher an die Menschen heranbringen. Und das hat super geklappt. Tickets wurden verkauft und etliche Teilnahmescheine für Konzertfreikarten wanderten in den Gewinnspielkasten.