So schön leuchtet Schwetzingen

Der warme Lichterregen in der Fußgängerzone und in der Dreikönigstraße, die schönen Engelsflügel in der Carl-Theodor-Straße und auf dem Schlossplatz haben Schwetzingen schon immer gut zu Gesicht gestanden. Jetzt hat die Stadt bei der beliebten Weihnachtsbeleuchtung sogar noch einen draufgesetzt. Erstmals werden markante Gebäude ganz besonders illuminiert.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gab am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit den Startschuss für ein effektvolles Lichterspiel, das seinesgleichen sucht. Zahlreiche Facebook-Nutzer gaben schon am Abend die uneingeschränkte Zustimmung zu den zauberhaften Lichtmomenten in ihrer Stadt. Von „mehr als ein Trostpflaster für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt“ bis hin zu „danke für die tolle Idee“ reichten die einhelligen Meinungen. Mit „märchenhaft“, „prima Lichterglanz“ und „eindrucksvoll“ gab es jede Menge Lob für die herausragende Aktion in der Vorweihnachtszeit.

Anblick bis 10. Januar

„Auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, freue ich mich umso mehr, dass wir unseren Bürgern diese ganz besondere Illumination anbieten können“, meinte Pöltl, bevor er gemeinsam mit Touristinfo-Leiterin Christiane Drechsler im Ehrenhof des Schlosses den roten Buzzer drückte. Stefan Simon von der Firma dp-Showtechnic aus Bruchsal sorgte für den entsprechenden Strom. Ein kleiner Feuerregen beleuchtete kurz das Schloss. Zwei Wochen lang hatte ein Team aus sechs Lichttechnikern in zwei Schichten in der Stadt gearbeitet, um die grandiose Lichtinszenierung so hinzubekommen. „Das ist auch ein Geschenk der Stadt an ihre Bürger“, freute sich Christiane Drechsler, die das Projekt federführend begleitet hat.

Die Fassade des zum Ehrenhof hin geöffneten Schlosses wird in verschiedenen Farben angestrahlt, die alle zwei bis drei Minuten wechseln. Ein Projektor lässt Sterne über die Mauern gleiten. Auch der Hofbereich und die beiden ehemaligen Wachhäuschen sind prächtig beleuchtet. Ab sofort kann das Lichtspektakel donnerstags bis sonntags jeweils von 17 bis 22 Uhr bestaunt werden. Die anderen Gebäude dagegen werden jeden Abend durchgehend bis 10. Januar angestrahlt. Auch auf der Fassade des 1821 erbauten Rathauses tanzen wieder die himmlischen Sterne. Die katholische Kirche St. Pankratius gegenüber wird in rotes und blaues Licht gehüllt. Die Kirchenfenster leuchten auf den Vorplatz hinaus. Die Weihnachtskrippe, die von den örtlichen Kindergärten geschmückt wurde, vermittelt daneben ein schönes Flair.

Die großen Tannenbäume, unter anderem auf dem Schlossplatz, auf den Kleinen Planken und vor der katholischen Kirche, sind wie immer mit Lichterketten geschmückt. Eine tolle Idee ist es auch, die Ständer der Scheinwerfertürme als Geschenkpakete zu verpacken. Der Platz der Freundschaft im kleinen Park zwischen dem Privatgymnasium und dem Hebelheim sollte ebenfalls durch ein warmes Licht aus der Dunkelheit gehoben werden – das brannte allerdings am Wochenende nicht.

Und auf der Fassade des Volkshochschulgebäudes drehen sich abends die Ornamente. Die evangelische Stadtkirche zeigt sich in schönstem Rot. Die beleuchteten Fenster verbreiten dazu eine heimelige Atmosphäre.

Wer sich an noch mehr Farben erfreuen möchte, sollte auf jeden Fall den Durchgang zwischen Dreikönigstraße und Schlossplatz nehmen. Das Baumspalier am Weg der Hofmusik leuchtet in Gelb, Grün und Orange. An einem Tannenbaum schimmern Lichter. Hier gibt es ein Holzhäuschen mit Süßigkeiten. Klaus Heil, der sonst mit seinem Stand auf dem Weihnachtsmarkt gegenüber der Kindereisenbahn zu finden ist, bietet Lebkuchenherzen, Mandeln und Marzipan an.

In der Fußgängerzone leuchtet das Haus von Farben Schäfer jetzt noch intensiver. Das Bild mit dem Pfau von Heinz Friedrich wird dadurch toll in Szene gesetzt. Als am Samstagabend der Nebel einsetzt, bekommt die erstmals illuminierte ehemalige Mälzerei der Schwanenbrauerei in der Carl-Theodor-Straße eine etwas unheimliche Atmosphäre. Über das beleuchtete Gebäude mit dem markanten Turm wandeln ganz langsam die dunklen Schatten. Das traditionsreiche Palais Hirsch am Schlossplatz wechselt derweil von Gelb-Rot in Lila-Blau. Die gute Repräsentationsstube der Stadt war schon immer ein echter Hingucker. Wer den trüben Gedanken in diesen Corona-Zeiten entfliehen möchte, sollte sich an einem der nächsten Abende auf den Weg machen und in dieses stimmungsvolle Lichtermeer der Innenstadt eintauchen. Auch mit Maske und auf Abstand kann man die tolle Weihnachtsbeleuchtung bestens genießen.

© Schwetzinger Zeitung, Sonntag, 29.11.2020