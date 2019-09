So schön schmückt Natur zum Tragen

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die glücklich machen. Im skandinavischen Concept Stores „lyksjø“ in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen finden Kunden seit nunmehr einem Jahr immer wieder neue Produkte, die Freude bereiten – sei es in der Mode, bei den Accessoires, im Spielzeug- oder dem Genussbereich. Aktueller Newcomer bei „lyksjø“ neben der lässigen und schicken Fashion bis Größe 56, hochwertigem Kaffee von Café del Rey aus Bruchsal sowie süßen, salzigen und blumigen Speisenverfeinerungen der schwedischen Marke ADD:WISE sind stylishe Schmuckstücke des Labels Grundled (sprich: Grundel) aus Dänemark. Diese setzen sich aus Holz, teilweise vergoldetem Messing und Edelstahl zusammen, wirken edel und zeitlos schön.

Grundled-Gründerin und Designerin Helle Just Welling überzeugte mit ihren Kreationen „lyksjø“-Inhaberin Sabrina Kube und Creative Director Miriam Hohmann auf den ersten Blick: „Der Schmuck von Helle ist einfach außergewöhnlich, die Kombination aus Holz und anderen Materialien oder Farben zu den tollen geometrischen Formen hat mich sofort überzeugt. Nicht nur, dass die Ketten zweiseitig getragen werden können, auch viele Ohrringe sind so raffiniert gestaltet, dass sie sogar auf drei Arten präsentiert werden können“, schwärmt Hohmann. Die Themen ressourcenschonende und nachhaltige Produktion sowie soziales Engagement sind der Designerin genauso wichtig wie den Kreativköpfen von „lyksjø“. „Das Label überzeugte uns zwei vor allem durch die komplette Entwicklung und Fertigung in Dänemark“, so Kube.

Der Schmuck von Grundled ist einzigartig, er schmeichelt individuell den Charakter seiner Trägerin auf besondere Weise. Man sieht die Leidenschaft, die in jedem Teil steckt und durch einfache Ästhetik die kraftvolle Schönheit des Holzes unterstreicht. Das verwendete Birkenholz, das besonders stabil und FSC-zertifiziert ist, Edelstahl und farbiges Messing – all das steht für den Kontrast zwischen minimalistischem Design und der Struktur des Holzes sowie seiner erdigen Konnotation. Ein Schmuckstück von Grundled ist ein Stück Natur zum Tragen. „Meine Detailverliebtheit und Leidenschaft sind die Grundlage jedes meiner Teile. Jedes Schmuckstück wird in unserem Atelier in Dänemark handgefertigt und entsteht aus Liebe zu minimalistischer Ästhetik und Leidenschaft für die Schönheit und Magie von Holz“, erklärt Welling, deren Kreationen Unikate sind, die bislang noch nicht in Deutschland angeboten wurden. Die bunten oder auch dezenten Schmuckstücke, bestehend aus Ohrringen, Halsketten und Armbändern, sind ab dem Geburtstags-Wochenende bei „lyksjø“ erhältlich – Samstag, 14. September, 10 bis 18 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag, 15. September, von 13 bis 18 Uhr. mh/kaba

