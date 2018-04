So sieht die Kirche die „Ehe für alle“

Anzeige

Region.Seit 2017 dürfen in Deutschland gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Die „Ehe für alle“ spaltet jedoch die Meinungen. Das Thema ist emotional hoch besetzt. Es berührt nicht nur die Grundvorstellungen von Ehe, Partnerschaft und Familie. Viele Menschen sind persönlich betroffen, weil sie gleichgeschlechtliche Paare kennen oder in der Familie haben.

Die Erwachsenenbildung der katholischen Seelsorgeeinheit Walldorf-St. Leon-Rot „Forum 3“ setzt sich genau deshalb mit dem Thema „Ehe für alle!?“ auseinander: Der evangelische Oberkirchenrat Dr. Matthias Kreplin und der katholische Domdekan Monsignore Andreas Möhrle diskutieren am Montag, 16. April, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim Rot (Hauptstraße 104, St. Leon-Rot) bei einer Podiumsdiskussion über das Thema. Sie erläutern die Positionen der evangelischen badischen Landeskirche und der katholischen Kirche von Freiburg und thematisieren die Möglichkeiten und Grenzen der seelsorglichen Praxis. Theologie und Kirchenrecht lassen zwar einen gewissen Spielraum, gleichgeschlechtliche Paare pastoral und liturgisch zu begleiten. Doch sind bei der sakramentalen Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare Grenzen erreicht.

Was ist der Unterschied zwischen einer Segensfeier und dem Sakrament der Ehe? Was unterscheidet die evangelische und die katholische Position voneinander? Welche pastoralen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es, dem Wunsch homosexueller Paare gerecht zu werden, die um den Segen bitten? Die Podiumsdiskussion von „Forum 3“ soll dazu beitragen, dass sich die Zuhörer eine eigene, fundierte Meinung über die „Ehe für alle“ bilden können. Und sie soll Grenzen der pastoralen Praxis transparent machen. Besucher sind eingeladen, ihre Fragen und Meinungen in die Diskussion einzubringen. Rosmarie Pfriem-Vogt, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Heidelberg, fungiert als Moderatorin. mch