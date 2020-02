So sieht ein typischer Tag als Volontär aus

Jeder Tag in der Redaktion ist anders – das ist es auch, was wir an dem Beruf so schätzen. Auf dem Dienstplan steht, wer wann als Reporter oder bei der Blattplanung eingeteilt ist. Die Blattmacher sitzen gemeinsam am sogenannten Desk im Newsroom. Sie machen das Layout, füllen die Zeitungsseiten, bearbeiten E-Mails und redigieren Texte. Reporter gehen derweil auf Termine, führen Interviews oder recherchieren für Geschichten, indem sie Telefonate führen, sich im Internet einen Überblick verschaffen oder sich mit Experten zum Gespräch treffen.

9.15 Uhr: Wir kommen in die Redaktion, lesen unsere E-Mails und bereiten uns auf den Tag vor. Besonders wichtig ist es, auch die E-Mails im Redaktionseingang im Auge zu behalten, besonders, wenn man am Desk eingeteilt ist.

9.30 Uhr: In der Redaktionskonferenz stellen die zuständigen Redakteure die Themen für den Tag in ihrer Kommune vor. Wir besprechen unter anderem auch, welche digitalen Beiträge es in der nächsten Ausgabe gibt und was das Thema der Kindernachricht ist.

Nach der Konferenz: Der Internetkoordinator kümmert sich um die Onlinekanäle wie Facebook und Instagram. Er tickert auch Polizeimeldungen und stellt ausgewählte Artikel online. Reporter und Blattmacher beginnen mit dem Tagesgeschäft. Sobald eine Seite fertig ist, bringen wir sie zum Korrekturlesen.

10 Uhr: Während Catharina Zelt sich am Desk um die Seiten und E-Mails kümmert, macht Vanessa Schwierz sich auf den Weg zu ihrem Termin. Ein Interview steht an. Am Tag zuvor hat sie sich bereits Fragen überlegt – aber individuell auf die Antworten einzugehen, das ist bei solch einem Termin besonders wichtig. Das Diktiergerät läuft mit – es wird ein Wortlaut-Interview.

12 Uhr: Der Deskchef des Tages schaltet sich telefonisch in die Mittagskonferenz mit dem Mannheimer Morgen und den anderen Partnerzeitungen ein. Dabei erfahren wir auch, was an diesem Tag in den anderen Redaktionen wichtig ist und wie die Seite 1 geplant ist. Das gibt uns die Chance, selbst festzulegen, wo auf der Titelseite wir unsere besten Geschichten ankündigen können.

Nachmittag: Das Interview ist abgetippt. Vanessa Schwierz bringt es nun noch in eine flüssige und schöne Form, bevor sie es zum Autorisieren an den Interviewten schickt. Wenn die Antwort zurückkommt, werden die Anmerkungen eingearbeitet und das Interview ist bereit zum Erscheinen. Im Anschluss kümmert sie sich um Dinge, die noch liegengeblieben sind.

Zwischen 15 und 16 Uhr: Der Deskchef aus Mannheim schickt die Seite-1-Meldung per E-Mail. Unser Deskchef entscheidet, was wir mitnehmen und was wir tauschen wollen. An diesem Tag machen wir mit einem eigenen Bild aus Schwetzingen auf.

16.45 Uhr: Bei der Blattabnahme hängen alle fertigen Seiten des Lokalteils an der Wand. Sie werden von den zuständigen Blattmachern in einer Konferenz vorgestellt und alle schauen gemeinsam über die Ausgabe. Fehler werden angemerkt und auch Änderungen im Layout vorgeschlagen.

Bis 19 Uhr: Unsere Wechsel auf Seite 1 müssen jetzt fertig sein. Die Technik wird darüber per Mail informiert und setzen unsere Versionen auf die Titelseite.

Bis 19.30 Uhr: Für die digitale Vorabendausgabe müssen die Seiten bis zu diesem Zeitpunkt belichtet, das heißt abgemeldet sein. Bei unfertigen Seiten werden die fertigen Artikel eingepasst. Nur diese sieht der Leser dann in der Vorabendausgabe ab 21 Uhr. Bei den anderen befindet sich der Hinweis, dass an diesem Artikel noch gearbeitet wird.

22 Uhr oder später: Der Spätdienst ruft, wenn alle Seiten fertig sind, beim Control in Mannheim an und gibt das „OK“ aus Schwetzingen. Im besten Fall heißt es „Wir haben alles“.

23.30 Uhr: Bis dahin müssen alle Seiten fertig sein, denn jetzt wird gedruckt und die neue Version geht online. caz/vas

