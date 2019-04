So tanzt die Spargelstadt in den Mai

Der 1. Mai steht vor der Tür und in der Stadt ist aus diesem Grund in Gaststätten und Konzerthäusern einiges geboten. Hier unsere Tipps für den Feiertag:

Lutherhaus: Mit der Jazzinitiative können Freunde des Swing und Jive am heutigen Dienstag in den Mai tanzen. Einlass ist ab 20 Uhr. Das „Cool Cats Orchestra“ sorgt unter der Leitung von Rick von Bracken für grandiosen Big-Band-Swing bei den Kleinen Planken, bei dem keine Füße still stehen.

Blaues Loch: Rockig in den Mai geht’s am heutigen Dienstag mit der Schwetzinger Band mit Frontmann Martin Orth, Andreas Frank, Simon Kammerer, Fabio Di Bernardo. Ab 20.30 Uhr bringen sie den Johann-Welde-Saal zum Beben.

Grüner Baum: Das Partyquartett der Athis Music Lounge wird am heutigen Dienstag von zwei weiteren Musikern verstärkt – um gemeinsam im Wirtshaus in den Mai zu schwitzen. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Alte Wollfabrik: Zum Tanz in den Mai mit der Band Shebeen lädt die Alte Wollfabrik am heutigen Dienstag ab 20.30 Uhr ein. Shebeen – dieser Name steht seit vielen Jahren für musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Erlebnisbad Bellamar: Die Vorarbeiten fast abgeschlossen, die Becken auf Hochglanz poliert: Alles ist schon gerichtet für die diesjährige Freibadsaison, die am morgigen Mittwoch startet. Ab 7 Uhr werden die Schwimmbecken geöffnet. Für Jugendliche unter 16 Jahren gibt es einen besonderen Willkommensgruß – der Eintritt ist für sie am Eröffnungstag frei.

SPD: Der Ortsverein veranstaltet am Feiertag ein Maifest rund um die Grillhütte an der Sternallee (Hockenheimer Landstraße). Los geht’s am morgigen Mittwoch um 11 Uhr. Ob Spiel und Spaß rund um die Grillhütte oder Live-Musik mit Charly Weibel – für Unterhaltung ist gesorgt. zg/nina

