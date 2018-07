So tickt zeitlose Eleganz

Anzeige

In viele leuchtende Männeraugen schaute gestern Thomas Geschwill vom „Juwelier am Schloss“ beim „Sinnvollen Tag“. In ausgewählte Fachgeschäfte wie eben das des Schwetzinger Goldschmieds bringt dabei ein Vertreter die neuesten Kollektionen des in Frankfurt-Sossenheim ansässigen Uhrenherstellers „Sinn“ mit. Und da sind wieder einige schöne Zeitmesser darunter, wie Kunde Armin Senghaas feststellt.

Er lässt sich vom Experten Thomas Geschwill diverse Modelle zeigen und erklären. Ein Hingucker: das Modell 103 Sa B E, ein klassischer Fliegerchronograph, dessen Ziffernblatt blau ist. „Sie ist eine Reminiszenz an historische Fliegeruhren, was durch die klassische Farbe Blau hervorgehoben wird“, erklärt Thomas Geschwill und schiebt nach: „Diese Uhr ist auf 500 Stück limitiert und bereits ausverkauft. Bei mir kann sie jedoch noch geordert werden.“ Zeitmesser des Traditionshauses „Sinn“, in dem auch Geschwill-Sohn Justin (18) derzeit seine Ausbildung zum Uhrmacher absolviert, vereinen ein Höchstmaß an technischen Raffinessen gepaart mit Stil und zeitloser Eleganz. Die Uhren sind wunderschöne, praktische Schmuckstücke mit Sammlerwert. Dazu zählen auch die neuen Modelle 836 und 936, beides elegante Fliegeruhren mit Tegiment-Beschichtung. Tegiment gehört zu den vielen Patenten von „Sinn“, das Material ist besonders kratz- und stoßfest. Ein weiteres Patent ist beispielsweise auch die Ar-Trockenhaltetechnik, die Alterungsprozesse und das Anlaufen des Deckglases etwa bei Kälteschocks verhindert. Dadurch bleiben Funktionssicherheit und Ganggenauigkeit länger erhalten.

Der „Sinnvolle Tag“ bei Thomas Geschwill und seinem Team wurde gestern von vielen „Uhrengesprächen“ begleitet. Dabei erzählte der Geschäftsinhaber auch, dass kürzlich sogar ein Kunde aus Luxemburg nur für ein bestimmtes „Sinn“-Modell nach Schwetzingen kam.