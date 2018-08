Anzeige

Und wenn es zu keinem Mietvertrag kommt?

Wenn es nicht zu einem Mietvertrag mit einem Interessenten kommt, besteht die Verpflichtung, die bis dahin erhobenen Daten unverzüglich zu löschen.

Und was gilt im Fall des Abschlusses eines Vertrags?

Hierbei gilt der Grundsatz der Datensparsamkeit: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“. In der Regel werden für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses nur der Name und die Anschrift des Vertragspartners sowie die Bankverbindung gebraucht. In manchen Fällen kann es auch erforderlich sein, das Geburtsdatum zu erheben. Wer aus bestimmten Gründen mehr erfassen möchte, muss begründen können, wofür die Daten benötigt werden.

Und wenn das Mietverhältnis endet?

Endet das Mietverhältnis, so endet auch die Verarbeitungs-und Verwertungsbefugnis der vom Mieter gespeicherten Daten. Die Verpflichtung zur Löschung ergibt sich aus dem Grundsatz der „Datenminimierung“.

Wann muss konkret gelöscht werden?

Bis zur Rückzahlung der Kaution und der Endabrechnung der Nebenkosten bleiben die Daten für den Vermieter erforderlich und müssen daher noch nicht gelöscht werden. Das kann im Einzelfall lange dauern: Etwa bei ausstehenden Betriebskostenabrechnungen oder aus steuerrechtlichen Gründen dürfen die Daten über das Mietverhältnis hinaus behalten werden. Solange, bis der mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten verbundene Zweck weggefallen ist.

Welche Verpflichtung besteht gegenüber dem Mieter?

Vermieter müssen ihren Mietern bereits vor Mietbeginn und später immer dann, wenn Daten neu verarbeitet werden, in einfacher Sprache und möglichst schriftlich erklären, was mit ihren Daten geschieht. Eine konkrete Form hierfür gibt der Gesetzgeber nicht vor.

Und was heißt das konkret?

Anzusprechen sind: Name und Kontaktdaten des Vermieters; Grund für die Datenerhebung; Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung; Dauer der Datenspeicherung; das Recht auf Auskunft, auf eine Kopie der Daten, die zur Löschung der Mieter hat; Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde; Recht auf Rückzug der Einwilligung; Nennung der Empfänger der Daten etwa bei Ablesung.

Wie geht man in der Praxis damit um?

Es empfiehlt sich, eine entsprechende Datenschutzerklärung vorzuhalten und regelmäßig zu aktualisieren. zg/kaba/Bild: Van Veen

