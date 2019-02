Sören Horn ganz vorn

Der Radsportverein (RSV) Kurpfalz nutzte seine Winterfeier in der Gaststätte „Elea“ in Oftersheim, um das vergangene Sportjahr Revue passieren zu lassen und zudem erfolgreiche Athleten zu würdigen.

Der Vorsitzende Jürgen Keller ging eingangs kurz auf das Veranstaltungslokal „Elea“ ein. Vor fast 40 Jahren hieß der Gasthof noch „Neue Welt“. Einige Mitglieder konnten sich noch bestens daran erinnern, war doch die damalige „Neue Welt“ eines der legendären Stammtischlokale des RSV Kurpfalz Schwetzingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Hier wurde gefeiert und die ersten großen RSV-Touren ausgeheckt. Um es vorwegzunehmen: Am Ende des Abends stellten die RSVler fest, dass auch im neuen „Elea“ gut gefeiert werden kann.

Nach dem gemeinsamen Abendessen führte der Fachwart für Radtourenfahren (RTF) Thomas Horn durch den restlichen Abend. In seiner gewohnt charmanten Art ließ Horn Monat für Monat das Jahr 2018 Revue passieren. Alle Mitglieder, die sich in den jeweiligen Monaten besonders für den RSV eingebracht hatten, wurden aufgerufen und durften sich mit einem Griff in die Süßigkeitenkiste selbst belohnen.

Erste Plätze für die Börners

Nach dem humorvollen Jahresrückblick fand die Siegerehrung der Radtourenfahrer statt. Bei den Damen belegten Uschi Börner, Renate Deckner und Bettina Urlichs die vorderen Plätze, bei den Herren Peter Börner, Joachim Bleich und Angel Llama. Den ersten Platz in der Nachwuchswertung sicherte sich Sören Horn. Die Siegerehrung der RTFler fand ebenfalls unter der Moderation von Thomas Horn statt. Nach der Siegerehrung klang die Winterfeier gemütlich aus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019