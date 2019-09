Sofa mit Blut durchtränkt

Am fünften Verhandlungstag im Prozess gegen die 54-jährige Swetlana K., der die Anklage Totschlag an ihrem 55-jährigen Ehemann vorwirft (wir berichteten mehrfach), gab eine Sachverständige des Landeskriminalamts einen detaillierten Bericht zur Spurenlage am Tatort.

Das Wohnzimmer war mit Blutspuren übersät. Das zeigten die Bilder, welche die Strafkammer in Augenschein nahm. Die Freundin

...