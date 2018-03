Anzeige

Hundekotbeutel weggeworfen

Der Autor dieses Artikels reihte sich über eine Stunde lang in diesem Abschnitt in das Team der ehrenamtlichen Müllsammler ein und war geschockt über circa 80 leere Weinflaschen, Sekt-Piccolos, unzählige Zigarettenschachteln, Anabolika-Verpackungen, Plastikflaschen, Kaffeebecher, Mini-Schnapsflaschen („Taschenrutscher“), leere Fischdosen und mehr. Die vom städtischen Bauhof zur Verfügung gestellten Abfallsäcke wurden am Ende so schwer, dass sie niemand mehr zum Sammelpunkt der Säuberungsaktion, dem Siedlergemeinschaftsgelände am Gasthaus „Zum Rheintal“, schleppen konnte. Rudi Hoffmann und Günter Tellermann organisierten einen Anhänger und sammelten alles ein. An dieser Stelle müssen zudem die überall herumliegenden und gerne als „Tretminen“ bezeichneten Hundehinterlassenschaften sowie die ins Grüne entsorgten Hundekot-Beutel erwähnt werden. Diese konnten die Sammler nur noch mit Kopfschütteln quittieren. Letztlich waren die Ehrenamtlichen einmal mehr geschockt über das Ausmaß der vorgefundenen Umweltverschmutzungen, vor allem auch die Dreistheit vieler Mitbürger, die alles auf den Boden werfen, wo immer sie gehen und stehen. Ihren stundenlangen ehrenamtlichen Arbeitseinsatz bekamen die Helfer seitens der Stadt mit einem Imbiss im „Rheintal“ gewürdigt und honoriert. rie

