Sogar Erntedank funktioniert anders

Vieles läuft in dieser Zeit nicht wie gewohnt. Umso wichtiger ist es – gerade für Kinder – in bekannten Strukturen und Gewohnheiten Halt zu finden. Im St. Maria-Kindergarten in der Schwetzinger Oststadt zählt dazu die jährliche Erntedankfeier.

Eine gemeinsame Feier mit den Eltern im Kindergarten war diesmal allerdings nicht möglich. Um das Fest und die Vorbereitungen dazu trotz der strengen Hygieneauflagen dennoch so normal wie möglich zu gestalten, unternahm die „Waschbärengruppe“ einen Ausflug auf den Schwetzinger Wochenmarkt. Dort wurde an der frischen Luft und mit ausreichend Abstand frisches Gemüse eingekauft. Sehr kulant und begeistert von der Idee zeigte sich die „Schlemmerkiste“, die sich nicht nur großzügig bei der Preisgestaltung gab, sondern dem Kindergarten auch gleich noch eine Kiste Bananen schenkte, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins von St. Maria. Strahlende Kinderaugen sind eben immer noch der größte Lohn. Im Kindergarten wurde unter Mithilfe der Mädchen und Jungen aus dem Gemüse eine feine Suppe gekocht. Dem Erntedankfest wohnte auch Pfarrer Uwe Lüttinger bei, welcher vor dem gemeinsamen Essen natürlich einen Segen sprach.

Corona zum Trotz möchte der Kindergarten St. Maria auch dieses Jahr seinen traditionellen Adventskranzverkauf anbieten. Dafür wird wieder Grünschnitt aller Arten immergrüner Hölzer wie Tanne, Fichte, Koniferen, Thuja oder Buchs benötigt. Wer Material hat, kann dieses bis 16. November vor dem Kindergarten ablegen.

Der Verkauf selbst findet dann – natürlich den Pandemiebedingungen angepasst – am 22. November von 10 bis 16 Uhr statt. Erstmals sind unter der Nummer 06202/1 71 88 oder per E-Mail an kiga-st.maria-schwetzingen@t-online.de Vorbestellungen möglich. mr/zg

