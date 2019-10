Sogar Fremde gratulieren

Aufregend, spannend und großartig – so beschreibt Marion Beck (kleines Bild) ihre Erfahrung im TV. Gemeinsam mit vier anderen Kandidaten im Umkreis von Mannheim hat sie beim „Perfekten Dinner“ mitgemacht (wir berichteten) und sogar gewonnen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät sie, wie oft sie seit der Ausstrahlung auf ihre Teilnahme angesprochen wurde und wie es ist, sich selbst im Fernsehen zu sehen.

„Die Ausstrahlung war wirklich super authentisch – wir waren eine lustige Truppe und das kam auch so rüber“, meint sie. „Natürlich wurde aber auch einiges zusammengeschnitten, sodass manchmal leider fast nur Kritik ausgestrahlt wurde, obwohl auch viel Positives gesagt wurde.“

„Wir sind alle sehr stolz“

„Für mich kam es nicht überraschend, dass meine Mutter bei der Sendung mitmacht – schließlich hat sie sich schon vor über zehn Jahren beworben“, meint Tochter Romina. „Mein Bruder und ich haben sie die ganze Zeit über unterstützt und ihr fest die Daumen gedrückt. Wir sind alle sehr stolz und auch immer noch aufgeregt“, fügt sie hinzu.

Über den Sieg freue Marion Beck sich sehr, auch wenn für sie von Anfang an der Spaß am Kochen im Vordergrund stand. „Es war für mich an dem Freitag, an dem das Finale gedreht wurde, eine richtige Überraschung, dass ich gewonnen habe“, erinnert sie sich. Fast eine Woche später sei die Erfahrung immer noch aufregend. „Menschen, die vorher noch nie hier waren, kommen in unser Kosmetikstudio in Schwetzingen und gratulieren mir. Außerdem hat der Bürgermeister von Ketsch, Jürgen Kappenstein, mir sogar Blumen geschenkt“, erklärt Beck. Aber auch viele Freunde und Bekannte würden Beck auf ihre Erfahrung beim „Perfekten Dinner“ ansprechen. „Ich habe auch wirklich bis zur Ausstrahlung niemandem verraten, dass ich gewonnen habe“, beteuert die Kosmetikerin. Für sie sei die Showteilnahme eine gute Erfahrung gewesen und sie sehe die Sendung jetzt mit anderen Augen. caz

