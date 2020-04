Solidarität nach Corona

Die SPD Schwetzingen sagt vor dem Hintergrund der Corona-Verordnungen das Fest zum 1. Mai ab. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten und zu Hause bleiben, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

„Das Corona-Virus zwingt uns leider zu dieser Maßnahme. Wir kümmern uns um einen Ersatztermin im Herbst. Wir möchten die Gäste keiner Gefahr aussetzen. Aber es wird weitergehen – wir sind optimistisch, wollen aber nichts überstürzen“, schreibt Monika Maier-Kuhn, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und Kreisrätin.

Dank an die Alltagshelden

In den vergangenen Wochen werde viel über „Systemrelevanz“ und „mehr Geld für systemrelevante Berufe“ gesprochen. Mehr Geld für medizinisches Personal, Altenpflegepersonal und solche, die jetzt in der Krise das Land „am Laufen halten“, schreibt Maier-Kuhn weiter Bezug nehmend auf Kassierer im Supermarkt, Erzieher, Krankenpfleger und Ärzte sowie Polizei und Feuerwehr. „Hier gilt es, all den Menschen unseren Dank auszusprechen, die sich Tag für Tag dem Risiko aussetzen, mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Es liegt an uns, wie wir uns bedanken – mit einem Lächeln, mit Geduld oder einem netten Wort. Wir werden diese Menschen aber vor allem auch dann nicht vergessen, wenn sich die Lage wieder normalisiert. Solidarität endet nicht mit der Corona-Krise, sondern mündet in vielerlei notwendigen Debatten: mehr Lohn für systemrelevante Berufe“, plädiert Maier-Kuhn.

Sie fordert auch Solidarität mit Blick auf die von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Betroffenen und lobt den Einsatz der SPD-Minister auf Bundesebene, die ein Soforthilfe-Paket geschnürt haben. „So schaffen wir Sicherheit für Studierende, Solo-Selbstständige, Familien, Kleinstbetriebe und Kreativwirtschaft“, schreibt Maier-Kuhn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.04.2020