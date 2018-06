Solistin Werles große Wirkung

Die Philharmonie Baden-Baden bringt einen stimmungsvollen Konzertabend auf die Bühne. © Lenhardt

Als sich an diesem 1. Januar pünktlich um 20 Uhr die ersten Orchestermusiker der Philharmonie Baden-Baden auf die Bühne des Rokokotheaters bewegen, scheint alles wie immer und doch nichts. Denn so traditionell sich der Abend mit diesem Klangkörper für Liebhaber erlesener musikalischer Qualität an Neujahr gewandet, den der Orchestermanager Arndt Joosten in seiner Vorrede selbst als "sehr lieb

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4716 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.01.2016