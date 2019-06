Sommerfest mit Danyal Bayaz

Region.Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz und Bündnis 90/Grüne Karlsruhe Land laden Bürger zu einem Sommerfest am Samstag, 6. Juli, ab 14 Uhr in das Wahlkreisbüro am Kübelmarkt 6 in Bruchsal ein.

„Es erwartet Sie ein Nachmittag, an dem vor allem das Ehrenamt im Fokus steht“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir wollen mit diesem Sommerfest all den freiwillig engagierten Menschen vor Ort unsere Wertschätzung ausdrücken. Wir wollen aber auch in einen aktiven Austausch kommen und hören, wo es noch hapert und dem freiwilligen Engagement Steine in den Weg gelegt werden.“ Für alle Gäste stehen nicht nur Gesprächspartner, sondern erfrischende Getränke und Snacks bereit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.06.2019