Sonne liefert die Energie zum Shoppen

Besser könnten die Wetterbedingungen für dieses Wochenende nicht sein, wenn parallel zur Energie-Messe auf den „Kleinen Planken“ das Stadtmarketing seinen eigenen Startschuss in die Frühlingssaison zelebriert. Überall in der Stadt ist Shoppen und Neues entdecken angesagt.

Der Einzelhandel lädt am heutigen Samstag und morgen, Sonntag, zum Bummeln, Einkaufen und Flanieren. Heute sind die Geschäfte bis 18 Uhr und am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Messe und Bummel verbinden

Messebesuch und entspanntes Einkaufen lassen sich erfahrungsgemäß hervorragend miteinander verbinden. Energiesparen sowie nützliche Tipps und aktuelle Trends zum Thema energetische Sanierung und umweltfreundliche Technologien stehen für die Fachleute im Lutherhaus und auf den Kleinen Planken im Mittelpunkt. Insgesamt 60 Firmen und Institutionen werden sich im und um das Lutherhaus präsentieren. Los geht es um 11 Uhr mit Musik und einem Maskottchentreffen.

Wer sich ausgiebig informiert hat, für den oder die bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für eine Shopping-Tour der kurzen Wege. Ansprechpartner stehen zur Seite für individuelle Wünsche und Beratung, Mode, Schmuck und vieles mehr kann angeschaut, anprobiert, angefasst werden – besondere Angebote und Aktionen gehören zum Einkaufserlebnis am offenen Sonntag auch dazu. Neue, kreative Dekorationsideen für zu Hause gefällig? Auch hier bieten einige Ladeninhaber von Concept Stores eine breite Auswahl an Produkten an, die aktuelle Trends aufgreifen.

In Ergänzung zum reichen Angebot in den Geschäften, laden zusätzlich verschiedene Stände in der Fußgängerzone zum Verkosten, Einkaufen und Informieren ein. Unter anderem präsentieren sich die SWR Schwetzinger Festspiele mitten in der Fußgängerzone an einem mobilen Infostand, inklusive Konzertkarten-Vorverkauf.

Kostenfreie Parkmöglichkeiten

Als besonderer Service stehen den Gästen und Besuchern am verkaufsoffenen Sonntag alle öffentlichen Parkplätze in der gesamten Schwetzinger Innenstadt kostenlos zur Verfügung. Einem frühlingshaften Erlebniswochenende in der Spargel- und Festspielstadt steht somit nichts im Wege. zg

