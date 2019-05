Sophia kämpft für Integration

Bereits zum neunten Mal vergab der Zonta-Club Schwetzingen in diesem Jahr einen Preis für junge Frauen im Alter von 16 bis 19 Jahren, die sich in der Region in herausragendem Maße sozial engagieren. „Zonta ist eine Organisation, die sich seit 100 Jahren weltweit in mittlerweile 68 Ländern für Frauen einsetzt. Wir, vom Club Schwetzingen, sind sehr glücklich, immer wieder motivierte und

...