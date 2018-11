Soziales Profil rausarbeiten

Auf dem Nachhauseweg kam dann noch ein Hinweis eines Bürgers zu einem regionalen Thema: Peter Ferch, bekannt als Fußballer und Sportlehrer, bemängelt die fehlende und verblasste Markierung des Fahrradwegs an der Carl-Theodor Straße. „Da fährt jeder, wie er will, meistens zu schnell und in verkehrter Richtung“. Er würde sich freuen, wenn die Verwaltung „Zeichen“ setzt, damit Unfälle vermieden würden.

Ansonsten hatten die Senioren der SPD an diesem Nachmittag nur ein Thema. „Wie können wir das Image unserer Partei verbessern?“, fragt Horst Ueltzhöffer zu Beginn. Walter Manske bemängelte die ewigen Personaldiskussionen, ob nun im Land oder in der GroKo. „Da beherrscht ein Minister aus Bayern wochenlang die Schlagzeilen und zum Schluss müssen sein Getreuer und er zurücktreten“. Wegen Seehofer und Maaßen seien die Sachthemen in der Presse nicht angekommen, analysierte Manske. Im Land fehlten Lehrer und bezahlbarer Wohnraum. „Aber anstatt sich darum zu kümmern, gehen jetzt SPD-Landesvorstandsmitglieder aufeinander los.“

Das Beispiel der Grünen

Wolfgang Netzer sieht die Grünen im Aufwind. „Da gibt es klare Forderungen und ein erkennbares Handlungsschema.“ Norbert Theobald wies aber darauf hin, dass gerade im Dieselstreit Grüne eine gespaltene Meinung verträten. „Im Bund kämpfen sie vereint mit der Umwelthilfe und wollen den Diesel abschaffen, im Ländle unterstützt der grüne Ministerpräsident seine Autobauer in Sindelfingen und Zuffenhausen.“

„Das scheint auch unser Problem zu sein“, führte Ueltzhöffer wieder zum Kern der Diskussion. Die Forderungen der SPD seien gut im Koalitionsvertrag verhandelt worden. Die Union setze leider die sozialdemokratischen Forderungen nicht zu 100 Prozent um. Als Beispiel nannte er die Rentenpläne: „Österreich zeigt, dass ein starkes öffentliches Rentensystem möglich ist – und zwar ohne ökonomische Verluste“, sagt er.

Der Beitragssatz im Nachbarland läge mit 22,8 Prozent vier Prozent über dem in Deutschland: Während sich den Beitrag hierzulande Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Hälfte teilen, trägt der Arbeitgeber (12,55 Prozent) in Österreich einen höheren Anteil. Aber auch Selbstständigen zahlen dort Pflichtbeiträge. nt

