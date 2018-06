Anzeige

Beim Late-Night-Shopping locken einige Geschäfte der Innenstadt zum Einkaufen in der lauen Sommernacht und öffnen ihre Türen am heutigen Freitag bis 22 Uhr. Allerhand Aktionen warten auf die Besucher – in den Läden und an der frischen Luft, in der Mannheimer, Carl-Theodor-, Friedrich- und Dreikönigsstraße sowie auf den Kleinen Planken. Zahlreiche Händler locken an dem Aktionswochenende mit prickelnden Begrüßungsgetränken, kleinen französischen Köstlichkeiten und attraktiven Nachlässen auf aktuelle Kollektionen.

Ein musikalisches Highlight wird das „Kern-Pfeuffer-Diebold-Hammer-Ensemble“ der Jazzinitiative sein, das von 19 bis 21 Uhr an wechselnden Standorten zu hören ist. Wer gutes Essen zu schätzen weiß, legt eine Einkaufspause in den umliegenden Restaurants ein. Oder schlendert zum beliebten französischen Markt „Marché Gourmand“ auf den Kleinen Planken. zg