Und auch die sechs Weine, die er hier präsentierte, seien nur eine Momentaufnahme. „Diese Weine hier sind ganz andere als die vor zwei Jahren – und in zwei Jahren werden es wieder andere Weine sein.“

Ganz grundsätzlich galt für den Experten Jasensky, dass man in der Geschichte weit zurückgehen müsse, um spanische Weine zu verstehen. Und das meinte er sehr ernst. Denn die Geschichte des Weinanbaus in Spanien beginnt mit den Phöniziern so rund 1100 Jahre vor Christus in Cadiz. Von hier ging es dann über die Karthager und Römer in die Neuzeit. Ein beachtlicher historischer Bogen, den Jasensky faszinierend zu illustrieren verstand. Von römischen Legionären, denen viereinhalb Liter Wein pro Tag zustanden, über den Ausbruch des Vesuv, der neben Pompeji die wichtigste italiensche Weinregion zerstörte und in Spanien einen Boom auslöste, bis zu den Eroberungszügen der Westgoten und später der Osmanen, die den Weinanbau annähernd zum Erliegen brachten, gleicht die Weinanbaugeschichte auf der iberischen Halbinsel einer Achterbahnfahrt.

Brillanter Lotse in einem Universum

Ende des 16. Jahrhunderts sorgten dann die Engländer, allen voran Sir Francis Drake, wieder für ein Hoch beim Weinanbau. Auch die Reblaus sorgte mit dem Befall französischer Weingüter erst für einen Boom in Spanien. Wieder abwärts ging es 1936 mit dem spanischen Bürgerkrieg und der Franco-Diktatur. Und erneut aufwärts ging es mit dem EU-Beitritt Spaniens im Jahr 1986. „Viel Geld und Wissenstransfer stellten den spanischen Weinanbau auf komplett neue Füße.“ Heute ist Spanien das Land mit der größten Weinanbaufläche weltweit. „Auf rund einer Million Hektar werden Reben angebaut.“ Nur zum Vergleich: In Deutschland sind es etwa 100 000 Hektar.

Neben der Historie verführte Jasensky seine Zuhörer auch noch in die Wissensfelder Boden- und Holzkunde. Denn für den Wein macht es nicht nur einen gewaltigen Unterschied, auf was für Boden er wächst, sondern auch, in welcher Art Holzfass er ausgebaut wird. Amerikanische Eiche sorgt eher für eine etwas intensiver Vanille-Note und Gefälligkeit. Französische Eiche steht eher für einen etwas tanninlastigeren Eindruck.

Die Wein-Welt ist ein Universum. Und Jasensky ist ein brillanter Lotse. Niemand war dabei, dem die Ausführungen zu lang erschienen. Rita Alberta sah in Jasensky genau wie Claudia Jöhl ein Phänomen. Kaum jemand könne so viel Wissen in Wein verpacken und das dann auch noch so spannend erzählen, fassten die Zuhörerinnen zusammen. Dazu dann noch die treffliche Weinauswahl – unter anderem bestehend aus „Volior Tinto“ (2014), „Castell Colindres Gran Reserva“ (2011), „Alboran“ (2015) und „Palador Reserva“ (2011). Es war einfach ein perfekter Weinabend im kurfürstlichen Museum.

