Anzeige

Die Spargelstadt wird am morgigen Freitag um 20.15 Uhr im Sender SWR Baden-Württemberg in der 45-minütigen TV-Sendung: „Expedition in die Heimat“ (Reisereportage, Frühling im Rheintal) zu sehen sein.

Neben dem berühmten „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel, der als dauerhafte Erinnerung an das Jubiläum eine Wandgestaltung unter dem Titel „Ohne Spargel ist alles Banane!“ nachhaltig gestaltete, ist auch die Konditorei Utz mit der Herstellung von süßen Spargelspitzen sowie zum Thema Spargelanbau der Spargelhof der Familie Fackel-Kretz-Keller zu sehen. Der Schlossgarten als ursprünglicher Anbauort des königlichen Gemüses, ebenso wie die lokale Gastronomie auf dem Schlossplatz sind Bestandteil dieses Reiseberichts. zg