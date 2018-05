Anzeige

Am Internationalen Museumstag – Sonntag, 13. Mai – wird im Karl-Wörn-Haus, dem Museum der Stadt Schwetzingen ein facettenreiches Programm geboten. Auch der Museumstag steht in Anlehnung an das diesjährige Jubiläum „350 Jahre Spargelanbau in Schwetzingen“ ganz im Zeichen des königlichen Gemüses.

Das Museum öffnet an diesem Tag um 11 Uhr für alle an den Sonderausstellungen „Franz von Lenbach und die Schönen seiner Zeit“ sowie „Lust (machen) auf Spargel“ Interessierten seine Pforten. Das eigentliche Veranstaltungsprogramm beginnt um 14 Uhr mit einem Grußwort von Bürgermeister Matthias Steffan sowie Hinweisen durch Museumsleiter Lars Maurer.

Gegen 14.15 Uhr entführt Kunsthistoriker Wolfgang Schröck-Schmidt mit einem neu erschienenen Buch in die lange Geschichte der Spargelkultivierung in Schwetzingen. Um 15 Uhr führt Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf durch die aktuelle Sonderausstellung „Franz von Lenbach und die Schönen seiner Zeit“. Einer der kulturellen Höhepunkte des Tages ist zweifellos das kleine Konzert von Astrid Bohm und Elena Spitzner mit Stücken des ausgehenden 19. Jahrhunderts, passend zur laufenden Lenbach-Ausstellung, ab 16 Uhr. In einem gut halbstündigen Programm werden die beiden Damen in die Welt von Brahms, Verdi & Co. entführen.