Spargel trotzt konturlosem Wetter

Anzeige

Anbau auf fünf Hektar

Mit geringfügigem Temperaturunterschied zur wochenlangen Regeltemperatur dieses Frühjahrs, mit denen die Bauernregeltage zu Buche schlugen, wurde das Asparagus-Wachstum nicht eingeschränkt – man konnte täglich aus dem Vollen stechen. „Aber“, und das so Renkert hängt auch mit dem tollen Wetter zusammen, „die Leute gehen dann lieber schwimmen, als Spargel zu holen und zu kochen.“ Fünf Hektar des Renkert-Landes sind für den Spargelanbau reserviert. Die Pflanzungen im perfekten, humushaltigen Sandboden sind etwa zehn Jahre zu beernten. „Dann lässt die Kraft nach“, sagt Renkert, dass man das schon an der Anzahl der Stangen ablesen kann, die geerntet werden. Direkt vorm Anwesen auf dem Allmendsand ist es bei einem Acker so weit, er ist schon gezackert und wird neu angelegt. Rundherum schießt das Königsgemüse ins Kraut, sammelt danach Kraft für den Neuaustrieb im kommenden Frühjahr.

Ulrich Renkert mit seiner Familie ist die vierte Generation im Spargelanbau, seine Eltern und er unterhalten sich natürlich über die Saison. Dabei stellten Elfriede und Helmut Renkert fest, dass sie selbst einen derartig „konturlosen“ Frühjahr-Sommerübergang in ihrer aktiven Zeit noch nie erlebt haben, schildert Ulrich Renkert (kleines Bild). Dass die Grenzen zwischen den ehemaligen Jahreszeiten, die klare Merkmale aufwiesen, mit Temperaturen, Regenhäufigkeit, Hitzeperioden, Windereignissen, immer mehr verschwimmen, sehen die Landwirte auch.

Wie sich die Frucht darauf einstellt, ob man sich in Sachen Anbauphasen umarrangieren muss, sind Fragen, die umtreiben. „Zurzeit macht der Spargel das noch mit“, sagt der Bauer, blickt auf das Getreidefeld in direkter Hofnachbarschaft, das seiner Zeit weit voraus ist und „täglich gelber“ wird, was auf die Reife zum Mähen hindeutet. Jetzt, nach der Spargelsaison, steht der Mais im Fokus, „der braucht Wasser, muss beregnet werden.“

Parallel dazu gehen die Arbeiten für das erste Renkert-Hoffest auf Hochtouren auf die Zielgerade. Die Idee zur Open-Air-Party bekam bereits im vergangenen Jahr im Herbst ein Gesicht, danach ging es an die Organisation. „Max Brenner teilte mit, dass er kein Saisonende-Fest macht in diesem Jahr“, so Renkert, über den letzten Impuls-Tropfen selbst aktiv zu werden.

Deutschland-Spiel auf Leinwand

Zudem habe es im Jubiläumsjahr keine Spargelwanderung gegeben, bei der der Hof integriert gewesen wäre. „Zwei Feste kurz hintereinander, das ist zu viel. Und zum Jubiläumsjahr 350 Jahre Spargelanbau mit der Spargelkönigin Janine I. aus unserer Familie passt es jetzt auch prima“, freut sich Renkert auf eine tolle Sause, die von den Freizeitfußballern „RonalDinos“ des TV 1864 veranstaltet wird. Beim freitäglichen Aufbau packen einige Helfer mit an und stellen Tischreihe um Tischreihe auf, Bierwagen und Torwand stehen auch schon um die Mittagszeit. Mit buntem Programm für Kinder und Erwachsene, bei Spargelsuppe, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen geht’s mit dem Hoffest am heutigen Samstag um 14.30 Uhr los. Ab 19 Uhr ziehen Olli Roth und das Fußball-WM-Spiel-Viewing Deutschland gegen Schweden auf Großleinwand ins Festfinale und zum endgültigen Abschluss der Spargelsaison 2018.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018