Spargelköpfchen begrüßen den Frühling

Da geht der Schneemann in orangefar-bene Flammen auf. © Dorothea Lenhardt

„Wir wollen den Winter verbrennen“, rufen hunderte Kinderstimmen über den „Alten Sportplatz“ im Schlossgarten. Dort endet der Sommertagszug am vergangenen Samstag mit seinem Höhepunkt: In Form eines Schneemanns, den die Kinder aus dem Melanchton-Kindergarten gebastelt haben, geht der Winter in Flammen auf – endlich, denken wohl nicht wenige der Zuschauer, als vom Schneemann nur noch das Gerüst

...

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.04.2018