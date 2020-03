Spargellauf – jetzt gilt’s, schnell zu sein

Auf die Plätze, fertig, los! Wer am Spargellauf am Sonntag, 26. April, teilnehmen möchte, sollte schon mal in den Startblock gehen. Am Samstag, 7. März, um 8 Uhr beginnt die Anmeldung im Kundenforum unserer Zeitung, Carl-Theodor-Straße 1, oder im Internet unter www.spargellauf-schwetzingen.de.

Zum elften Mal lockt der beliebte Lauf über 1200 Sportler in den Schlossgarten, heißt es in einer Pressemitteilung. Da die Teilnehmerzahlen für die Läufe über fünf und über zehn Kilometer jeweils auf 500 beschränkt sind, werden die Startnummern wieder schnell vergeben sein. Für Schüler (Jahrgang 2007 und jünger) gibt es einen Schülerlauf über 1200 Meter, der Kinderlauf (Jahrgang 2013 und jünger) führt über 500 Meter.

Einzelstarts und Teamwertung

Neben den Einzelstarts über fünf und zehn Kilometer gibt es eine Teamwertung für die Fünf-Kilometer-Läufer: Drei Teilnehmer starten gemeinsam und gleichzeitig. Die Zeiten werden addiert.

Die begehrten Finisher-T-Shirts – dieses Jahr in Saphirblau – können für zwölf Euro bei der Anmeldung bestellt werden.

Die Laufkurse am Samstagvormittag haben bereits begonnen: Die Teilnehmer bereiten sich schon eifrig in der Gruppe unter Anleitung auf den Spargellauf vor. Fortgeschrittene, die in einem der verschiedenen Lauftreffs trainieren möchten, finden im Internet unter www.spargellauf-schwetzingen.de passende Angebote. zg

