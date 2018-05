Anzeige

Einen „Tag wie bestellt“ durften die Senioren vom Sängerbund-Freundeskreis auf dem Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten genießen. Bei Sonnenschein stimmten sie in Begleitung von Renate Schnitzer mit Gitarre zahlreiche Volkslieder an.

Zu Beginn wurde noch dem Monat Mai gehuldigt und „Der Mai ist gekommen“ war zugleich das Geburtstagsständchen. Oskar Hardung würdigte die fleißigen Helfer und den Kuchenspenderinnen Melanie Lehr, Heide Orth, Helga Weicker, Marie Luise Triquart, Ilona Binder und Ute Hardung, bevor er in Reimform den schönen Spargelsamstag Revue passieren ließ. Er selbst moderierte unter anderem das Spargelscheesenrennen mit Gerhard Rieger. Er hatte auch Mundartreime zum Engagement der Sängerbündler, insbesondere für Renate Schnitzer, am Spargelsamstag mitgebracht. Es wurde viel gesunden, etwa „Der Spargel und die Leberwurst“, „Wenn der Frühling kommt, brauch ich Spargel aus Schwetzingen“ und „Im wunderschönen Kurpfalz-Land ist eine Pflanze wohlbekannt – der Spargel“. Michael Hardung sang als Solist „Keinen Tropfen im Becher mehr“ und bekam reichlich Applaus.

Ein Glas Sekt und ein Lachsbrötchen nach Kaffee und Kuchen, rundeten den schönen Nachmittag ab. Die nächste Freundeskreis-Zusammenkunft findet am 22. Juni ab 14.30 Uhr, an gleicher Stelle statt. oh