Sparkasse dünnt ihr Filialnetz nochmals aus

Schwetzingen/Hockenheim.„Die Sparkasse Heidelberg baut ihr Serviceangebot um. Das Angebot wird mobiler und flexibler“, sagt Vorstandsvorsitzender Rainer Arens. Dahinter steckt eine Ausdünnung des Filialnetzes. Im Emmertsgrund bei Heidelberg wird es nur noch Automaten im benachbarten Supermarkt geben, in der Schwetzinger Nordstadt bleiben die Automaten im bisherigen Raum. Ganz geschlossen werden die beiden Hockenheimer Nebenstellen Hubäcker und Birkengrund, einst gegründet, weil die Hauptstelle nicht genügte, um alle Kundenwünsche zu befriedigen. Darin zeigt sich gut, wie sich das Bankgeschäft geändert hat. „Corona hat den Rückgang der Kundenfrequenz in den Filialen nochmals beschleunigt“, sagt Rainer Arens. Sie ist seit 2017 um 34 Prozent zurückgegangen. Stetiger Zuwachs herrscht im Online- und Telefonbanking. „Wir haben 2020 mehr als 330 000 Anrufe auf der Hotline“, sagt Vorstand Stefan Beismann.

Bis spätestens Ende April wird die Sparkasse Heidelberg die betroffenen Außenstellen schließen, schon jetzt sind sie ja nicht täglich besetzt. Die Sparkasse will dann mit einer mobilen Filiale die Bargeldversorgung, klassische Serviceleistungen und einfache Beratungsangebote anbieten. Das Fahrzeug ist schon vorhanden, ein Fahrplan wird ausgearbeitet und soll sich samt Haltepunkt danach richten, ob vielleicht in der jeweiligen Ortschaft ein Wochenmarkt stattfindet. Für die genannten Standorte im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ist das sicherlich nicht so interessant, denn da gibt es ja weiterhin die Hauptstellen in Schwetzingen und Hockenheim mit ihrer Vielzahl an Beratern für alle Arten von Bankgeschäften.

Aber es gibt künftig im Einzugsgebiet der regionalen Bank auch Ortschaften, die dann gar keine Filiale mehr haben. Dort soll mit dem Bankmobil insbesondere älteren und nicht mobilen Kunden oder jenen, die weniger technikaffin sind, eine Versorgung angeboten werden. So wird es eben in Dilsberg, Heiligkreuzsteinach, Horrenberg, Lobenfeld, Malsch, Mauer, Rettigheim und Wiesenbach künftig keine stationäre Präsenz mehr geben.

Dennoch versichern die Vorstandsmitglieder Rainer Arens, Stefan Beismann und Thomas Lorenz unisono, dass dies kein Rückzug aus der Fläche sei. „Die Sparkasse wird dort präsent sein, wo unsere Kundinnen und Kunden uns brauchen und unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Entsprechend wurde das Kunden-Service-Center ausgebaut und um personelle Kapazitäten erhöht und die Bandbreite der Leistungen, die telefonisch ausführbar sind, seien erweitert worden. Auch die Beratung per Telefon und Chat – ab dem 1. April ist auch ein Videochat möglich – würden angeboten.

80 Prozent über Online und App

Schon jetzt würden 80 Prozent aller Geschäftsvorfälle selbstständig vom Kunden digital ausgeführt. Neben den SB-Geräten werden das Online-Banking und die Sparkassen-App am häufigsten genutzt. „Daher werden diese Leistungen im Internet unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards immer weiter ausgebaut“, sagt Thomas Lorenz.

„Mit künftig 44 Filialen verfügt die Sparkasse Heidelberg nach wie vor über ein dichtes Filialnetz – erweitert künftig um die mobile Filiale. Darüber hinaus bietet sie auch bei Bedarf einen kostenlosen in jedem Kontomodell inkludierten Bargeld-Bringservice an. Ebenso besteht die Möglichkeit der Beratung beim Kunden zu Hause“, so Stefan Beismann.

„Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist für uns sehr wichtig. Auch wenn sich einfache Serviceleistungen auf das Internet verlagern, setzen wir weiterhin auf unsere hohe Qualität und Kompetenz bei den Beratungen. Die Kunden werden ihren persönlichen Ansprechpartner behalten, denn die von den Schließungen betroffenen 14 Mitarbeiter werden in den umliegenden Filialen oder im Service-Center eingesetzt“, so Arens.

Auf Nachfrage sichert Arens zu, dass man sich nun auf absehbare Zeit so aufgestellt habe, dass keine weiteren Schließungen fällig werden. Natürlich bleibe der Trend aber erhalten und man beobachte ihn.

Das Jahr 2020 sei sehr turbulent, die durch Corona erwarteten Auswirkungen auf Gastronomie, Handel und Veranstaltungsbranche seien deutlich zu sehen. Positiv wertet Lorenz, dass man im Frühjahr 300 Anträge auf Liquiditätshilfen für Kunden gestellt habe, mit einem Volumen von 60 Millionen Euro – der höchste Wert einer Sparkasse in Baden-Württemberg. „Und die Krise bleibt virulent. Man muss sehen, wie es sich entwickelt“, erklärt Arens, der zum Ergebnis noch nichts sagen will.

