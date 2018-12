Sparkassenmedaille für Bernd Wochele

Region.In einer kleinen Feierstunde nach der letzten Verwaltungsratssitzung des Jahres verabschiedeten Prof. Eckart Würzner, Heidelbergs Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse, sowie der Vorstandsvorsitzende Rainer Arens den scheidenden stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Bernd Wochele (kleines Bild).

Der aus dem Schwäbischen stammende Wochele war über 43 Jahre in der Sparkassen-Organisation tätig. Er begann seine berufliche Karriere bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und war über 18 Jahre im Vorstand der Sparkasse Heidelberg, davon seit 2012 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender, aktiv. Die Karriere des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, der lange Zeit in Schwetzingen lebte und inzwischen mit seiner Frau in Brühl wohnt, hatte unsere Zeitung ja vor wenigen Tagen in einem Interview dargestellt.

Oberbürgermeister Würzner würdigte Wochele jetzt zum Abschied als engagierten und weitsichtigen Sparkassen-Mann, der erheblich zur positiven Entwicklung und vor allem zu einer zukunftsfähigen Ausrichtung des Institutes beigetragen habe. Er dankte ihm von Herzen und verlieh ihm als äußeres Zeichen hierfür die baden-württembergische Sparkassenmedaille.

Gleichzeitig konnte Würzner auch Wocheles Nachfolger im zukünftigen Vorstandstrio vor sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern offiziell willkommen heißen: Stefan Beismann. Der 41-jährige Mainzer kommt von der DZ-Bank und wird ab 1. Januar insbesondere für den Bereich der Privatkunden die Verantwortung übernehmen. „Ich freue mich, Sie im Vorstand der Sparkasse begrüßen zu dürfen“, sagt Würzner.

Harald Schuster hat Bank geprägt

Doch es stand noch eine weitere Verabschiedung an: Harald Schuster, stellvertretendes Vorstandsmitglied und seit unzähligen Jahren bei der Sparkasse für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wird mit dem Jahreswechsel ebenfalls in wohlverdienten Ruhestand gehen. Sein gesamtes Berufsleben hat er dieser Sparkasse gewidmet – und dabei in starkem Maße an der Umsetzung der strategischen und kundenorientierten Ausrichtung des Hauses mitgewirkt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch ihm zollte der Verwaltungsratsvorsitzende große Anerkennung und einen herzlichen Dank.

Schließlich konnte der Oberbürgermeister und Verwaltungsratschef noch verkünden, dass mit Jahresbeginn das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Lorenz zusätzlich die Position des neuen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen werde. Damit sei auch diese Vakanz mit einem überaus kompetenten und vertrauenswürdigen Nachfolger geregelt.

Der neue Vorstand der Sparkasse Heidelberg setzt sich also zum 1. Januar wie folgt zusammen: Vorsitzender des Vorstands ist und bleibt Rainer Arens, sein Stellvertreter ist neu Thomas Lorenz und als neues Vorstandsmitglied ist Stefan Beismann an Bord. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.12.2018