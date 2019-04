Spaß im Freibad beginnt

Die Vorarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, die Becken auf Hochglanz poliert, die parkähnliche Außenanlage präsentiert sich im frühlingshaften Gewand und das Bellamar-Team steht ungeduldig in den Startlöchern. Das schreiben die Verantwortlichen des Erlebnisbades in einer Pressemitteilung. Alles sei gerichtet für die diesjährige Freibadsaison und am Mittwoch, 1. Mai, ist es soweit: das Bellamar-Freibad öffnet ab 7 Uhr seine Schwimmbecken. Für Jugendliche unter 16 Jahren gibt es wieder einen besonderen Willkommensgruß, sie haben am Eröffnungstag nämlich freien Eintritt.

In direkter Nachbarschaft zum Freizeitbad bietet das zum Saisonstart perfekt herausgeputzte Freibad viele Attraktionen für Groß und Klein und verspricht auch in diesem Jahr wieder den ultimativen „Badespaß pur“ für die ganze Familie. Großräumige Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer, das separate Springerbecken, die spaßige Breitrutsche, eine großzügige Liegewiese mit Parkcharakter, verschiedene Sportmöglichkeiten und nicht zuletzt die beliebte Großrutsche sind Garanten für vergnügliche Badestunden in den Frühlings- und Sommermonaten. „Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, dann packt man kurzerhand seine Siebensachen und geht nebenan ins Hallenbad. Unser Allwetterbad macht’s möglich, denn Hallen- und Freibad können gemeinsam genutzt werden. Sprich, doppelter Badespaß zu einem Preis“, erläutert Bellamar-Werkleiter Dieter Scholl.

Auch die großflächige Saunalandschaft wird in der wärmeren Jahreszeit bekanntlich gerne genutzt. Besondere Ausblicke genießen die Gäste dabei in der Panorama-Außensauna. Der Saunagarten, großzügig angelegt, mit einer Holzbrücke, gepflasterten Wegen, einer Liegewiese mit sattem Rasen, Bäumen, Sträuchern und Pflanzen bietet dafür beste Perspektiven und lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Für die leckere oder erfrischende Komponente sorgt das Bellamar-Restaurant „Verlan“, entweder im schmucken Biergarten oder an den verschiedenen Verkaufsstellen im Innen- und Außenbereich. Denn ein frisch gezapftes Bier, ein knackiger Salat, ein saftiges Steak oder einfach nur eine leckere Tüte Pommes rot-weiss machen den Badetag im Bellamar rundum perfekt.

Sportlicher Spaß beim „Schwetzinger Bellathlon“ unter weltmeisterlicher Anleitung gibt es am Sonntag, 5. Mai. Schwimmen, Radfahren, Kajak und Laufen: Quadrathlon ist eine anspruchsvolle Sportart und gleichzeitig die Leidenschaft von Lisa und Stefan Teichert. Zum Freibad-Saisonstart lädt das international hochdekorierte Sportlerehepaar aus Eppelheim in Kooperation mit dem Bellamar wieder zu der leicht abgewandelten und ganz speziell auf das Freibad zugeschnittenen Variante ein.

Herausforderung für Sportler

Ohne die Disziplin Radfahren, denn die würde den gepflegten Bellamar-Rasen doch allzu sehr in Mitleidenschaft ziehen. Der „Schwetzinger Bellathlon“ ist für alle Altersklassen, Hobbysportler und Menschen offen, die eine etwas andere Herausforderung suchen. Wer sich also fit fühlt und seine sportlichen Fähigkeiten unter weltmeisterlicher Anleitung testen möchte, der ist willkommen. Verbunden mit dem entsprechenden „Fun-Faktor“, versteht sich.

„Es geht los um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Bademeister-Stützpunkt im Freibad. Starten können Männer, Frauen und Kinder ab acht Jahren. Wir haben kurze Strecken ausgesucht, die wirklich für Jedermann machbar sind“, sagt Lisa und Stefan erklärt den vorgesehenen Wettkampfmodus.

„Es geht los mit Schwimmen, dann Paddeln im Kajak, danach Laufen in einem eigens gekennzeichneten Bereich im Freibad. Gemessen wird die Gesamtzeit inklusive Umziehen in den dafür vorgesehen Wechselzonen. Also einfach am 5. Mai im Freibad vorbeikommen und mitmachen, wir wünschen allen schon jetzt viel Spaß“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.04.2019