SPD-Damen verteilen Süßes

Die Schwetzinger SPD-Frauen verteilten am zweiten Adventssamstag trotz Regens Süßigkeiten unter der Bevölkerung.

„Mit unserer Aktion wollen wir in der Adventszeit mit einem kleinen Geschenk an die Europa- und Kommunalwahlen erinnern und über unsere politischen Ziele informieren“, wird Marion Kirzenberger in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten zitiert. Gemeinsam mit der Schwetzinger SPD-Stadträtin Bärbel Schifferdecker, hatten sich die Frauen auf den kleinen Planken zum Verteilen der Nikoläuse getroffen.

„Mit dieser Aktion wollen wir uns auch gezielt an die Kinder wenden“, betont Schifferdecker. „Kinder sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft, deshalb wollen wir ihnen etwas Gutes tun!“, erklärt die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Neza Yildirim. Der Ortsverein möchte mit der Aktion zudem darauf hinweisen, dass es immer noch sozial benachteiligte Kinder und Familien gibt und es wichtig ist, diese zu unterstützen. zg

