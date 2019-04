SPD-Ortsverein lädt zum Maifest

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Der SPD-Ortsverein veranstaltet am Feiertag wieder ein großes Maifest rund um die Grillhütte an der Sternallee (Hockenheimer Landstraße). Los geht’s am Mittwoch, 1. Mai, um 11 Uhr. Alle, die den Tag mit Musik und Stimmung feiern möchten, sowie jene, die noch eine Schwetzinger Station auf ihrer Mai-Tour brauchen sind eingeladen.

Neben kulinarischen Angeboten vom Holzkohle-Grill und erfrischenden Getränken erwartet die Besucher ein buntes Programm für Jung und Alt. Ob Spiel und Spaß rund um die Grillhütte oder Live-Musik mit Charly Weibel, für Unterhaltung ist gesorgt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019