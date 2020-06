SPD solidarisiert sich mit Asylbewerbern

Es ist ein Tag im Kalender – und doch etwas Besonders: Am Samstag, 20. Juni, findet der 19. Internationale Weltflüchtlingstag statt, im Jahr 2001 initiiert durch die Vereinten Nationen. Der Juso-Vorsitzende der Region Schwetzingen und Kreisvorstandsmitglied der SPD Rhein-Neckar, Egzon Fejzaj, sagt dazu: „Meine Eltern mussten wegen des Faschismus in Jugoslawien ihr Land verlassen. Wir haben viele Familienangehörige verloren, weil wir für andere Menschen im selben Land die falsche Religion und Ethnie haben.“

Flüchtlingsschutz und Solidarität müssten immer zusammengehören, betont er. Einerseits die Solidarität mit den Schutzsuchenden, die nach Europa fliehen, andererseits die Solidarität unter den Mitgliedstaaten, die alle verpflichtet seien, faire und effektive Asylverfahren zu organisieren und Asylsuchende menschenwürdig unterzubringen.

Neza Yildirim, die für die SPD für den Bundestag kandidieren will, fordert, dass Geflüchtete, vor allem Kinder, die auf griechischen Inseln ausharren müssten und unter erbärmlichen Umständen lebten, gerettet werden sollen. „In Zeiten von Corona führen sie ein unwürdiges Leben. Ich setze mich deshalb für eine sofortige Evakuierung ein.“

In einer Zeit, in der globale Krisen Menschen zwingen, aus ihrer Heimat zu fliehen, möchte die SPD Schwetzingen ein Zeichen setzen. „Wir solidarisieren uns mit Menschen, die vor Armut, Krieg und Terror fliehen. Wir sind gegen Abschottung, für Menschenrechte, gegen globale Ungerechtigkeit und für Frieden“, so die Ortsvereinsvorsitzende Monika Maier-Kuhn.

Abschiebung in Randgebiete

Kritisch sieht die SPD die Flüchtlingspolitik der Nachbarstadt Heidelberg: „Hier wird auf Kosten der Menschen Parteipolitik gemacht“, sagt Norbert Theobald. Statt den Geflüchteten einen menschenwürdigen Anfang im neuen Land zu geben, versuche man Flüchtlingsunterkünfte zwischen Autobahnkreuz und S-Bahn zu verschieben. Dicht zusammengedrängt ohne Sportplatz und auf Kosten von landwirtschaftlichen Nutzflächen soll das Ankunftszentrum an die A5 verlegt werden. „Gerade von den Grünen habe ich nicht erwartet, dass sie Menschen so unwürdig behandeln“, so Theobald weiter. zg

