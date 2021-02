Speeddating für Auszubildende

Region.Region. Durch die Corona-bedingten Schulschließungen sind viele klassische Maßnahmen der Berufsorientierung für Schüler nicht mehr möglich. Handwerksbetriebe benötigen neue Kanäle, um künftige Nachwuchskräfte werben zu können. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet, zusammen mit den acht Handwerkskammern des Landes, zur Unterstützung nun ein virtuelles Azubi-Speeddating an, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei diesem digitalen Konzept findet das bekannte Prinzip des Speeddatings komplett in digitaler Form (telefonisch oder per Video) statt. Unternehmen stellen ihr Stellenangebot mit einer kurzen Beschreibung der Tätigkeit, weiteren Rahmenbedingungen sowie möglichen Gesprächsterminen auf dieser Plattform ein. Schüler können dort nach freien Lehrstellen suchen und sich bei Interesse ein zehn bis fünfzehnminütiges Kennenlerngespräch buchen.

Das Azubi-Speed-Dating wird im März und April stattfinden. Ab sofort können sich Betriebe registrieren; ab Montag, 15. Februar, können Bewerber ihre Gespräche online buchen. Die Teilnahme ist für beide Seiten kostenfrei und technisch einfach zu handhaben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.02.2021