Spenden für die Brücke sammeln

Es ist schon Tradition, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schwetzingen ein Open-Air Benefizkonzert organisiert und mit dem Erlös in der Region andere soziale Einrichtungen oder Vereine unterstützt. Am Samstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr ist es so weit, die „SchwetSingers“ vom Sängerbund werden bei der Awo für einen guten Zweck singen, heißt es in der Ankündigung.

Dank der finanziellen Hilfen der Volksbank Kur- und Rheinpfalz und der Sparkasse Heidelberg werden die Kosten für die Awo überschaubar bleiben, so dass sich in diesem Jahr die Brücke Schwetzingen über eine hoffentlich große Spende freuen darf, so die Mitteilung. Die Brücke ist ein Verein bei dem sich die ehrenamtlichen Helfer vorwiegend um Menschen mit geringem Einkommen kümmert, die täglich dort eine warme Mahlzeit erhalten. Um die Mitarbeiter der Wärmestube bei ihrer Arbeit zu unterstützen, hat der Vorstand der Awo beschlossen, die Einnahmen aus dem Benefizkonzert für die Bedürfnisse und eventuelle Neuanschaffungen in der Einrichtung zu spenden.

Sommerlicher Abend im Innenhof

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hat zugesagt die Schirmherrschaft für das diesjährige Konzert zu übernehmen. Die Ankündigung verspricht, dass die Besucher einen schönen sommerlichen Abend mit den „SchwetSingers“ im Innenhof der Awo, Hebelstraße 6, erleben werden. Wie immer werden die Gäste an diesem Abend nicht nur musikalisch verwöhnt, auch kulinarisch wird einiges geboten. Das Team der Awo und die „SchwetSingers“ freuen sich auf viele Besucher. Sollte es wider Erwarten regnen, findet die Veranstaltung am selben Abend im Danzisaal in der Musikschule, Kleine Planken, statt. Einlass ist um 19 Uhr, heißt es abschließend.

Karten für das Konzert sind ab sofort in Schwetzingen bei der Buchhandlung Kieser, Carl-Theodor-Straße 4, Telefon 06202/5 77 79 90, der Café-Bäckerei Utz, Kleine Planken, und in der Begegnungsstätte der Awo, Hebelstraße 6, Telefon 06202/1 26 65 79, erhältlich. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.06.2019