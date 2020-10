Sperrstunde und neue Maskenregel auch in Schwetzingen

Symbolbild. © dpa

Schwetzingen.Mit einem Wert von 60,2 ist am Samstag die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner umgerechnet auf den gesamten Rhein-Neckar-Kreis überschritten worden. Deshalb hat das Landratsamt neue Regelungen für sämtliche Städte und Gemeinden verfügt. Sie gelten ab Dienstag, 27. Oktober, teilte die Behörde am Sonntagmittag mit. Damit werden in Schwetzingen die bereits seit Samstag geltenden Regeln in der Innenstadt (wir berichteten) erweitert.

Wie Oberbürgermeister René Pöltl am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mitteilte, gilt ab Dienstag in der gesamten Stadt im Bereich öffentlicher Straßen – also im Freien – eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Masken in Warteschlangen von mehr als einer wartenden Person: vor Verkaufsstellen des Einzelhandels, vor Gaststätten, Cafés, Eisdielen, sonstigen Verkaufsstellen sowie vor Poststellen, Abholdiensten und Ausgabestellen der Tafeln, vor Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie vor Verwaltungsgebäuden.

Acht positive Fälle in der Stadt

Außerdem gilt zwischen 23 und 6 Uhr eine einheitliche Sperrstunde für die Gastronomie. Ein Straßenverkauf von alkoholischen Getränken ist grundsätzlich untersagt.

Für Schwetzingen gelte zudem weiterhin die seit Samstag in Kraft befindliche angepasste Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske in Teilen der zentralen Innenstadt, betonte Pöltl.

Aktuell seien in Schwetzingen 46 Personen in Quarantäne, davon acht aktive (positiv getestete) Fälle, so der Oberbürgermeister. Insgesamt habe es seit Beginn der Pandemie 100 als positiv erfasste Fälle gegeben. Im Rhein-Neckar-Kreis gebe es aktuell 284 aktive (positiv getestete) Fälle, insgesamt seit Pandemiebeginn 2198. 42 Menschen seien im Kreis seit Jahresbeginn an oder mit Corona verstorben. beju

