Für die Abriss- und Neubauarbeiten in der Mannheimer Straße 30 wird ab sofort die Fahrbahn in der Fußgängerzone in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Für den Kfz-Anlieger- und Zulieferverkehr bleibt ein ausreichender Weg frei. Das teilt die Stadt mit.

Die Anlieferung an die Baustelle erfolgt von der Dreikönigstraße aus. Das bedeutet, dass die für die Baustelle erforderlichen Fahrzeuge aus der Dreikönigstraße rückwärts entgegen der Einbahnstraße einfahren dürfen, um nicht durch die gesamte Fußgängerzone fahren zu müssen. Um hierbei die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu gewährleisten, wurde vom Ordnungsamt angeordnet, dass immer eine Person das Baustellenfahrzeug einweist. Die Bäckerei Grimminger zieht für die Dauer der Baustelle in einen Verkaufscontainer in die Dreikönigstraße. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 30. September 2019. zg