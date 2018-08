Anzeige

Aufgrund betrieblicher Unterhaltungsarbeiten müssen die beiden Autobahn-Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in der Zeit zwischen dem 12. und 20. August nachts zwischen 21 und 6 Uhr teilweise gesperrt werden. Während der Nachtbaustellen wird innerhalb der Anschlussstellen die Fahrbahnmarkierung erneuert.

Die Markierungsarbeiten innerhalb der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim finden in Nächten zwischen dem 12. und dem 15. August. statt. Die Nachtbaustellen an der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen werden am 15. und 16. sowie am 19. August durchgeführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. zg