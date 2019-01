Spezialisten leicht finden

Region.Die Suche nach dem richtigen Arzt oder der richtigen Klinik übers Internet ist bei der DAK-Gesundheit jetzt denkbar einfach. Auf deren Seite finden Versicherte aus dem Rhein-Neckar-Kreis Medizinexperten in ihrer Nähe. Dabei profitieren sie von den Netzwerken, die die DAK-Gesundheit in allen Regionen Deutschlands geknüpft hat.

Bei der Online-Suche gibt man lediglich seinen Ort und das gewünschte Fachgebiet an. Schon werden alle Spezialisten in der Nähe angezeigt. Die DAK-Gesundheit hat für ihre Netzwerke Verträge mit bundesweit 18 000 Fachleuten geschlossen. „Der neue Online-Service ist ein echter Vorteil für unsere Kunden“, sagt Andreas Köster, Chef bei der DAK-Gesundheit in Heidelberg: „So finden sie bequem die Fachleute, die sie brauchen, und profitieren von unseren besonderen Angeboten.“

Vorteile und Zusatzleistungen

Die Spezialisten arbeiten eng zusammen, um einen möglichst guten Behandlungserfolg für die Patienten zu erzielen. Und die DAK-Gesundheit übernimmt in diesem Zusammenhang Leistungen, die über die regulären Kassenleistungen hinausgehen.

So gibt es beispielsweise für viele Erkrankungen, die üblicherweise in der Klinik behandelt werden müssten, bei DAK-Vertragspartnern ambulante Alternativen. Die Vorteile für die Versicherten werden bei der Online-Spezialistensuche direkt aufgelistet. Zum Teil werden Fahrtkosten übernommen oder Patienten haben das Recht auf ein Einzelzimmer. Der Weg zum nächsten Spezialisten wird zudem auch noch per Google Maps beschrieben.

Bei Fragen an ihre Krankenkasse können sich DAK-Versicherte an den Beraterchat wenden: Die Experten sind unter www.dak.de/chat werktags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Die DAK-Gesundheit ist mit rund 5,9 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands.

Info: Zur Expertensuche geht’s unter www.dak.de/spezialistensuche

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.01.2019