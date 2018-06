Spiel mit Kraft und Wesensart der Farben

Dr. Dietmar Schuth (v. l.), Bernd Junker, Künstler Ralph Gelbert und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl vor dem Werk „Wetterleuchten“. © Lenhardt

Die Leinwände sind meist groß und blenden fast in ihrer Farbigkeit vor dem hellen Hintergrund. Für die abstrakten, in den Raum hineinragenden Gemälde Ralph Gelberts erscheinen die Wände der Orangerie wie geschaffen, denn hier kommt deren wuchtige Farbkraft so richtig zur Geltung.

Der Kontrast zum historischen Ambiente hier könnte reizvoller nicht sein. Und wie in einer Spiegelung fällt

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4077 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.06.2018