Spielen, basteln und einfach Spaß haben

Eigentlich hätte es eine zehntägige Kinderfreizeit in Grasellenbach geben sollen. Mit jeder Menge Spaß und spannenden Abenteuern. Doch die Corona-Pandemie machte der evangelischen Kirchengemeinde einen Strich durch die Rechnung. Die geplanten Ferientage im Odenwald mussten abgesagt werden.

Als kleine Alternative und als Einsatzmöglichkeit für einen Teil der Jugendmitarbeiter, die für die Freizeit schon in den Startlöchern standen, wird nun diese Woche eine Betreuung für Mitarbeiterkinder veranstaltet, als Unterstützung für die Erzieherinnen der Kindergärten und die Kolleginnen aus dem Pfarramt. Unter der Leitung von Gemeindediakonin Margit Rothe packen die jungen Teamer Julia Roth, Emilia Manzano und Melanie Beck kräftig mit an und setzen dabei mit viel Kreativität ihre Ideen um.

Schauplatz für die abwechslungsreichen Ferientage von Friedrich, Emil, Lenny, Noah, Simeon, Jolina, Felicica und Carla, alle zwischen neun und 13 Jahre alt, ist der Garten des Melanchthon-Hauses. Die acht Kids kommen jeden Morgen um 8 Uhr und werden bis 15 Uhr betreut. Isomatte oder Picknickdecke werden mitgebracht. Kopfbedeckung und Sonnencreme sowie eine verschließbare Trinkflasche sind obligatorisch. Das bunte Treiben ist abwechslungsreich gestaltet, so dass die unbeschwerten Sommertage eigentlich viel zu kurz sind.

Zum Auftakt stand ein Kennenlernspiel auf dem Programm, anschließend wurden Glühbirnenrasseln gebastelt, danach begann der „Kampf um das blaue Band“. Bei einer Schnitzeljagd-Stadtrallye waren die Kinder mit Kuchen und Obst unterwegs. Alle haben einen Wochenpass, in den die Aktivitäten eingetragen werden. Bei den heißen Temperaturen erfreuen sich die jungen Teilnehmer auch an abkühlenden Wasserspielen, ansonsten wird viel gebastelt. Etwa ein Bienenhotel aus Holz, farbenfrohe Stoffdrucke oder Hängevasen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch ein „Bibel kreativ“-Spiel fehlt nicht im Angebot.

„Wettkampf ist immer toll“

Niemand muss dabei durstig oder hungrig bleiben. Die kleine Gruppe durfte sich an das Essenangebot des Melanchthon-Kindergartens dranhängen. Dort wird jeden Mittag frisch gekocht. Hotdogs, Melone und kalte Gurkensuppe mundeten jedenfalls. „Der Wettkampf ist immer toll, es gefällt mir hier sehr gut“, meint Noah (8) auf Nachfrage unserer Zeitung. „Die Teamspiele gefallen mir am besten. Schön ist es auch, wenn wir was basteln“, bestätigt Carla (9). Julia Roth, die die Schnitzeljagd mitgeplant hat, freut sich, als Betreuerin dabei sein zu dürfen: „Die Kids sind einfach toll.“ „Und meistens auch ganz brav“, rufen Melanie Beck und Emilia Manzano augenzwinkernd.

Die Kleinen dürfen sich schon freuen: Am ersten Sonntag nach den Ferien, am 20. September, dem Weltkindertag, findet endlich wieder ein Kindergottesdienst statt. Beginn ist um 10 Uhr im Lutherhaus. vw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020