„Spielereien“ im Schlossgarten

Von Maria Herlo

Dass Mozart, Voltaire, Gluck und Schiller einst in Schwetzingen weilten, ist bekannt. Was nur wenige wissen: Richard Wagner (1813 bis 1883), einer der größten Komponisten der Musikgeschichte, hat die Festspielstadt ebenfalls besucht. Daran erinnerte genau an Wagners Todestag, dem 13. Februar, Dr. Dietmar Schuth (Bild), der künstlerische Leiter des Kunstvereins Schwetzingen und Gründer des Museums Blau, im Palais Hirsch im illustrierten Vortrag „Wandrer heißt mich die Welt“.

Damit folgte er einer Einladung der Stadt Schwetzingen, der Volkshochschule und der Badischen Heimat, kennt doch Schuth als „Hauptautor des gleichnamigen Buches, durch eigene Reisen die vielen Städte Europas, wo Wagner sich aufgehalten hat“.

So führte Kulturreferentin Dr. Barbara Gilsdorf den Referenten ein und informierte, dass Schuth auch am Buch über die Geschichte des Festspielhauses Bayreuth mitgearbeitet hat. „Es macht Spaß zu sehen, wo Richard Wagner schon überall gewesen ist“, fand auch Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger, „und man geht ganz anders durch die eigenen Städte, wenn man weiß, wer da gewirkt, gearbeitet und Erholung gesucht hat.“ Der Schwerpunkt von Schuths kenntnisreichem Vortrag lag jedoch auf Wagners Aufenthalte in der Kurpfalz. „Er sei ein sehr reisefreudiger Mensch gewesen“, sagte er, „Wagner war immer unterwegs.“ Das hatte persönliche Gründe, aber auch, weil er gerne Urlaub machte, so kam er nach Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen. Zu Richard Wagner sei er unfreiwillig gekommen, gestand Schuth.

Künstlerpersönlichkeit entdeckt

Der Musikwissenschaftler Dr. Markus Kiesel habe ihn angefragt, ob er am Buch über das Festspielhaus mitarbeiten wolle. „Da ich ein leidenschaftlicher Schreiber bin, habe ich gerne zugesagt und mich in dieses Thema vertieft.“ Zunächst hatte er jedoch Vorbehalte, Richard Wagner sei belastet, wegen seines Antisemitismus habe er den Nazis Vorschub gegeben, doch „direkt hat das nichts mit dem Komponisten zu tun“, betonte Schuth, „er war ein Kind seiner Zeit. In meinen Recherchen habe ich eine interessante Künstlerpersönlichkeit entdeckt, einen verrückten, anarchistischen und humorvollen Menschen, das hat mich fasziniert.“ Der Besuch in Schwetzingen war sehr kurz, so Schuth. Zwei Quellen belegen ihn: Wagners Autobiografie „mein Leben“ und Cosimas Tagebuch. Am 11. Juli 1877 notierte sie: „Morgenfahrt nach Schwetzingen, nicht sonderliches Vergnügen an Spielerei und Verkommenheit, doch immer heitere Laune; bei der Heimfahrt flattert ein Falke hoch über unsere Häupter und umkreist uns; wir begrüßen ihn als gutes Zeichen.“

Diese Notiz ist nicht besonders schmeichelhaft für Schwetzingen, merkte Schuth an. Mit „Spielerei“ meinte sie wohl den Schlosspark mit seiner Lustarchitektur wie „Das Ende der Welt“ oder „Das Vogelbad“. Hinter dem Begriff „Verkommenheit“ versteckt sich vermutlich die nicht besonders gepflegte Parkanlage, denn um diese Zeit war Carl Theodor längst aus der Kurpfalz verschwunden.

Damit war das Thema Schwetzingen erschöpft und Schuth wendete sich Heidelberg zu, einer Stadt, die Wagner geliebt hat, wie er sagte. Anhand von historischen Bildern, die er aktuellen gegenüberstellte, zeigte Schuth auf, wo die Familie Wagner gewohnt hat und wo sie gerne spazieren ging. Wohl fühlte sie sich vor allem wegen der landschaftlichen Schönheit.

Vor allem aber kann sich Mannheim Wagner-Stadt nennen, wohin die Reise anschließend ging. Dies vor allem dank Wagners Verehrer, des Musikalienhändlers Emil Heckel. Er war es, der sich an der Finanzierung des Festspielhauses in Bayreuth beteiligt und in Mannheim den ersten Wagner-Verein gegründet hat. Auch das erste öffentliche Wagner-Denkmal der Welt wurde in Mannheim aufgestellt. (Bild: Schuth)

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020