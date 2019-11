Spielerisch Umgang mit Geld erlernen

Das Café im Jugendzentrum „Go In“ in der Kolpingstraße wird für einen Abend zum Spielcasino. Das Team der Jugendarbeit lädt alle Jugendlichen ab 13 Jahre am Freitag, 22. November, ab 18 Uhr zum Glücksspiel ein. Gespielt wird Poker in der Vari-ante Texas Hold’em, Black Jack und Roulette.

Ziel an diesem Las-Vegas-Abend ist, den Kindern zu verdeutlichen, wie schnell Glückspiel abhängig machen kann, wo die Gefahren lauern und wie man damit umgeht, sagen die Jugendarbeiter Joshua Baumgart und Jürgen Rasch. Anhand praktischer Erfahrung sollen die jungen Menschen die Risiken des Glücksspiels kennenlernen, um nicht nach Verlusten gleich wieder Einsätze zu wagen und womöglich in die Abhängigkeit zu geraten.

Viele junge Erwachsene zeigten bereits ein problematisches Spielverhalten, so Rasch. Bei manchen bleibe da schon mal das ganze Ausbildungsgehalt in der Spielothek liegen. „Man kann sich schnell verschulden, der Umgang mit Geld will gelernt sein“, meint Andrea Kroll vom Jugendbüro. Die Idee kam von den Juz-Besuchern selbst.

Natürlich soll bei der Ernsthaftigkeit des Themas auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Die Tische für die Kartenspiele sind gebaut, der Roulettetisch wird noch geliefert. Im Eingangsbereich wird die Security die Gäste auf verbotene Gegenstände kontrollieren. Das Team der Jugendarbeit verteilt dann an die Teilnehmer jeweils 40 Spielchips, mit denen gesetzt und erhöht werden kann. Aber Achtung: Die Chips dienen auch zum Erwerb von Snacks und alkoholfreien Cocktails.

Das „Go In“-Café wird für diesen Abend umdekoriert. Das ganze Team der Jugendarbeit ist eingebunden, als Croupiers, Barkeeper oder Sicherheitspersonal. Für authentisches Casino-Flair sollen sich die Jugendlichen schick anziehen. Das heißt, wer in Joggingklamotten kommt, darf nicht rein. Die Kinder lernen, ihr Geld zu verwalten, wenn es heißt: „Meine Damen und Herren, Ihre Einsätze bitte!“ vw

